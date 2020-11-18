السبت.. قطع الكهرباء عن غرب المنصورة 5 ساعات للصيانة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، إجراء صيانة للوحة توزيع كهرباء "مشعل" بمحطة محولات منية سندوب، مشيرصا إلى فصل التيار الكهربائي بناءً على إخطار وارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر لمدة 5 ساعات فى الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر صباحا.

وبحسب بيان رئاسة الحي، اليوم، تتأثر بفصل التيار مناطق "ميدان الشيخ حسانين، بنك الدم، ميدان المحطة، مستشفى دار الفؤاد، جامعة الدول العربية، مستشفى الحكمة، ميدان الهابى لاند، منطقة الحسنية، منطقة حسين بك، الشيخة عائشة، وجزء من ميدان الطميهي" وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

من جهة أخرى، حذّرت محافظة الدقهلية من الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، منبهة علي المسافرين توخي الحذر علي الطرق حفاظا علي الأرواح، خلال أيام " 19 و 20 و 21 نوفمبر الجاري، واعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

وبحسب بيان للمحافظة، وردت إشارة عاجلة من اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ورئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، تفيد بأن البلاد تتعرض خلال الفترة المذكورة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ببعض المناطق، وأمطار متوسطة فى الوجه البحري.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين فى نطاق المحافظة والمسافرين على الطرق ذهابا وإيابا بتوخي الحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.