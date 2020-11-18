"تحيا مصر" يدعم مستشفيات دمياط بـ13 ماكينة غسيل كلوي

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن دعم صندوق تحيا مصر مستشفيات المحافظة بعدد ١٣ ماكينة غسيل كلوى "B-brawn" و ٢٥ كرسى كلى، فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، والصندوق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه من المقرر توزيع ماكينات الغسيل الكلوي كالتالى "٥ ماكينات لدعم مستشفى عزبة البرج المركزى، و ٥ ماكينات أخرى لدعم مستشفى الزرقا، و ٣ لمركز الغسيل الكلوي بالمرابعين بكفر الغاب"، منوها الى أنه سيتم توزيع كراسى الغسيل الكلوي بعدد ١٠ لدعم مستشفى الزرقا المركزى و ١٥ لدعم مستشفى فارسكور.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد افتتحت محطة صرف صحي "عبد القادر2" بقرية السنانية بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم شبكات إنحدار بطول 2378 متر طولى ومحطة رفع وخط طرد بطول 2150 ويخدم المشروع 2000 نسمة بمنطقة كوبرى النماس بالقرية والمناطق المحيطة.

وقالت "عوض" في تصريح لها، إن المحافظة حريصة على الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بهذا المشروع وإزالة كافة العقبات التي عرقلت استكماله منذ عدة سنوات.

وتوجهت محافظ دمياط بالشكر إلى شركة "موبكو" على تمويل المشروع ضمن خطتها للمشاركة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بمحافظة دمياط، كما توجهت بالشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء المحطة وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وفى سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط المواطنين القاطنين بالمنطقة بسرعة التقدم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدة أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنفيذ هذا الملف، فيما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بجهود محافظ دمياط لاستكمال هذا المشروع و دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.