حظك اليوم الخميس 19-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا مما يجعلك اليوم تتعجل الأمور، فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

معاكسة فينوس والقمر وعدة كواكب قد تصيبك اليوم ببعض التوتر، لا تستسلم للانفعال والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يقترن ببلوتو في منزل الحظ ويمدك بروح عملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم وقتا مناسبا للتخطيط للمستقبل وللبيع والشراء لتنمية ما تملك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس يعمل لصالحك ويشتد طموحك وتواجه الحياة بشجاعة وإصرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر يقترن ببلوتو في مواجهة برجك، حاول اليوم أن تكون ملاحظا ومراقبا معظم الوقت وتمالك أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تخلق بداخلك تمردا وغليانا وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اقتران القمر وبلوتو في منزل الصحة والعمل يدفعك نحو القيام بإنجاز مهم وتميل نحو الاهتمام بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للتصرف بود وقد تجد حلول لمسائل معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس في منزل علاقات العمل مما يجعلك تحسن إدارة علاقاتك وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر وبلوتو في منزل الحب يدعم خطواتك في الاقتراب ممن تحب أو تتوطد علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تستمد قوتك من داخلك ولا تنتظر دعما خارجيا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر وبلوتو في مربع برجك قد يعكر عليك صفو حياتك، فلا تدخل في حوار شائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم الحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تظهر دعما خالصا للمقربين وتقترب منهم بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم لبحث مشاكل مادية ومهنية، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك كي تجد حلا للمشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اقتران القمر وبلوتو في برجك يساعدك على فرض إرادتك وتحسن استغلال مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، لا تتسرع في أقوال أو وعود وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك اليوم بالتحكم في عصبيتك وعدم إعلان أفكارك وأعمالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اقتران القمر مع بلوتو بمنزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض وقد تعقد لقاءات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم قادرًا على التواصل والإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.