آخر أخبار التعليم.. انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة وإجراء تحقيق بالأمر

مع بدء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، يحرص طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور، على متابعة آخر أخبار التعليم بشكل يومي.

وتقدم "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من أخبار على مدار الساعة آخر أخبار التعليم اليوم، وفق ما تم اتخاذه من قرارات، كالتالي:

إصابة 17 فرد في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة

وقع صباح اليوم، حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، حيث بلغ عدد المصابين 17 حالة، من بينهم 14 طالب و مشرفان وسائق الاتوبيس.

وتوجه محافظ الجيزة لمستشفى الهرم عقب وقوع الحادث ونقل المصابين إليه، للاطمئنان على المصابين ومتابعتهم، والتوجيه بضرورة تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم.

وزارة التعليم توجه بفتح تحقيق لتحديد المسئول عن حادث الهرم

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة فتح تحقيق في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة للوقوف على ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المسئول عن الحادث.

وتحفظت الجهات الأمنية على سائق أتوبيس المدرسة عقب وقوع الحادث للتحقيق بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المسئول.

التعليم توافق على استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توطيد العلاقات مع الاشقاء العرب، أعلن الوزير الدكتور طارق شوقي استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2021/2020.

التعليم العالي: تحديد شكل امتحانات الميدتيرم أمر متروك للكليات

صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن تم ترك أمر تحديد شكل اختبارات الميدترم للكليات، وفقا لما بتناسب مع إمكانية كلا منها، وما يتناسب مع ظروف انتشار العدوى، وذلك تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وتستعد الكليات في الوقت الحالي إلى إجراء دراسة جدوى لتحديد الشكل النهائي لاختبارات الميدترم، وتحديد ما إذا كان يتم إجراءها ورقيا أو إلكترونيا.