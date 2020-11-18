بسبب التقصير وعدم الالتزام.."راشد" يقرر إيقاف مدير سرفيس ميدان الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بإيقاف مدير "موقف ميدان الجيزة" وكافة العاملين بالوردية المسائية عن العمل، ووقف صرف الحوافز الخاصة بهم لمدة 3 أشهر، بسبب التقصير وعدم الالتزام بمهام العمل الموكلة إليهم.

انذار شديد لرئيس جهاز السرفيس

ووجّه محافظ الجيزة، انذارًا شديد اللهجة لرئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الجادة والدورية على مدار اليوم للحالة العامة للمواقف، لبيان مدى التزام سيارات السرفيس بالإجراءات المنظمة للعمل وخطوط السير وتكثيف الحملات لضبط المخالفين كما قرر إيقاف صرف الحافز الخاص برئيس جهاز السرفيس لمدة 3 أشهر .

قرارات محافظ الجيزة جاءت عقب الجولة الليلية المفاجئة التى أجراها بموقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة للوقوف على الحالة العامة ومدى التزام المركبات بالاجراءات المنظمة، وتواجد الموظفين المسئولين عن تنظيم العمل داخل الموقف خلال فترات العمل المسائية .

مخالفات داخل الموقف

وضبط محافظ الجيزة عددا من المخالفات داخل الموقف شملت عدم التزام العاملين بمتابعة انتظام العمل بالبوابات وحركة السير إلى جانب انتشار المخلفات وإشغالات أصحاب الأكشاك داخل الموقف بما يعيق حركة سير المواطنين.

التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل

وكلف المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وجهاز السرفيس، بتشديد الرقابة على الموقف والعاملين به، على مدار الساعة ورفع مستوى النظافة للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير.

شملت جولة المحافظ المسائية، متابعة أعمال التطوير الجارية بشارع المحطة بحي جنوب الجيزة، ووجّه خلالها إلى الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية التي جرى وضعها لتنفيذ الأعمال دون إخلال بأيٍ منها واستلام الأعمال النهائية من خلال لجنة متخصصة، مشددًا على رئيس الحي بضرورة رفع كافة الإشغالات بالشارع ومنع التعدي على أعمال التطوير.