مقتل ممرض ووالدته في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

قُتل ممرض ووالدته، وأصيب شقيقه وابن شقيقته، اليوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية "دروة" التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة لمركز شرطة ملوي من الدكتور أسامة حسانين مدير المستشفى العام، باستقبال "حسين. ط" 47 عامًا ممرض بالمستشفى، جثة هامدة، وشقيقه محمد، 40 عامًا، موظف، ووالدتهما "عطيات. م" 71 عامًا، ربة منزل، و"صلاح. م" ابن شقيقتهما، 47 عامًا، مزارع، مصابين بأعيرة نارية وتم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعي لخطورة حالتهم، ولفظت والدة المجني عليهما أنفاسها الأخيرة عقب وصولها للمستشفى الجامعي.

انتقل لموقع الحادث العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات جيرة منذ عدة أشهر، تم إنهاؤها بين الطرفين، ويوم الحادث كانت هناك عزومة زفاف بعائلة أولاد مسعود "المجني عليهم"، ثم فوجئوا بحضور "محمد.ع" 45 عاما، جزار، من دون دعوة الأمر الذي أثار حفيظتهم وتعدوا عليه فقام بإبلاغ أشقائه الذين حضروا في وقت لاحق، وبحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وقاموا بإطلاق النيران تجاه المجني عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1008 إداري مركز شرطة ملوي وجار القبض على مرتكبي الواقعة وضبط الأسلحة المستخدمة.