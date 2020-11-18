بتخفيضات تصل 70%؜.. معرض للكتاب بالمركز القومي للترجمة غدا

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، معرضًا للكتاب بخصم 50%،؜ وذلك بمقر منفذ البيع بالمركز، كما يقدم أيضًا معرضًا مخفضًا، يضم مجموعة كبيرة من الإصدارات بخصم 70%، في الفترة من غد، ويستمر حتى 29 نوفمبر.

كما تمتد ساعات العمل بمنفذ البيع بمقر المركز، حتى السادسة مساء اعتبارًا من غد الخميس، لتصبح مواعيد العمل بمنفذ البيع من العاشرة صباحًا، حتى السادسة مساءً.

ويأتي المعرض، تزامنا مع معرض الكتاب بالأوبرا، حيث تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض الأوبرا الأول للكتاب، بساحة مركز الهناجر للفنون، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة، وذلك فى السادسة مساء الخميس 19 نوفمبر.

وقالت عبدالدايم، إن معرض الأوبرا الأول للكتاب، يأتي في إطار إثراء منظومة الخدمة الثقافية المقدمة لأبناء الوطن، ويهدف إلى دعم وتنشيط حركة النشر وصناعة الكتاب، كما يعد إضافة جديدة إلى سلسلة معارض الكتاب في مختلف أرجاء البلاد.

وأكدت أن المعرض، يتوافق مع الجهود المبذولة لدعم ومساندة صناعة النشر، وما يرتبط بها من محاور التنمية المستدامة المرجوة، مشيرة إلى أن الحصيلة المعرفية هي أحد سمات بناء الشخصية الوطنية التي تقوم مفرداتها على الوعي والثقافة بتنوعها وتعددها، وبما يُحقق لمصر أحد أهم محاورها التنموية المستدامة.

ويستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري، ويُعد الأول من نوعه في ساحة الأوبرا المصرية ويقام على مساحة 850 متر مربع بمشاركة 32 دار نشر، بجانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية منها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف.

وتقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.