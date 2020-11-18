رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات ندوة "لا للتعصب"

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ندوة رياضية بعنوان "لا للتعصب" نظمتها إدارة رعاية الشباب، اليوم، بالتعاون مع كلية الآداب بهدف تبني ثقافة الروح الرياضية ونبذ جميع أشكال التعصب.

بدأت فعاليات الندوة باستعراض للاعبي فريق الجمباز بنادي بني سويف الرياضي الحاصل على بطولة الجمهورية، مرتدين قمصان الناديين الأهلي والزمالك، لتوصيل فكرة عدم التعصب قبل مباراة النهائي في دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري، ولاقى العرض قبولاً من الحاضرين.

وحرص الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة على الصعود إلى المسرح والإشادة بلاعبي الفريق تقديرا للعرض، وأكد "حسن" ضرورة تبني ثقافة الروح الرياضية ونبذ جميع أشكال التعصب ونشر ثقافة الاحترام لتعميق وحدة المجتمع، وتطبيق المعاني الحقيقية للتنافس الرياضي، وتقبل النقد والاستماع لوجهات نظر الآخرين مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر من استغلال البعض انتمائهم الرياضي لإحداث فتن رياضية تسفر عن أضرار بشرية ومادية داخل الأندية والملاعب المصرية، ولفت إلى أن الهدف من الندوة هو تعميق الوعي لدي شباب الجامعة بعدم الانصياع للأفكار المخربة والهادمة.

وشهدت الندوة مسابقة في المعلومات العامة للطلاب بين فريقي العباقرة (أ) والعباقرة (ب)، وقام بعض الطلاب بتقديم فقرات غنائية ودينية وفنية، وجرى تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الضيوف وأهداهم درع الجامعة فيما عبروا عن شكرهم للدكتور منصور حسن ولجامعة بني سويف لتبنيها مثل هذه الندوات، وحرص رئيس الجامعة على النزول للكابتن محمد شاكر، لاعب نادي بني سويف والأهلي السابق إلى أرض المسرح لتكريمه تقديرا لعطائه في كرة القدم.

كما تم تكريم مركز شباب سمسطا لصعوده إلى الدوري الممتاز (ب) وتسلم درع الجامعة النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ بالإنابة عن الفريق، وتم تكريم المحاسب على سليم رئيس نادى بني سويف الرياضي بعد حصول فريق الجمباز على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقام الأستاذ أشرف محمود الإعلامي المعلق الرياضي ورئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بإهداء درع الاتحاد للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة نظرا لمجهوداته في إقامة تلك الندوات والمؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور جودة مبروك، عميد كلية الآداب، والكابتن محمد فاروق مدير إدارة رعاية الشباب والحكم الدولي السابق، والكابتن أشرف محمود الإعلامي والمعلق الرياضي ورئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والكابتن أيمن بدره رئيس تحرير أخبار الرياضة السابق والصحفي بجريدة الأخبار، و محمد عبد الله الصحفي بجريدة الأهرام ومقدم برنامج كل الكلام بالفضائية المصرية، والكابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق والإعلامي بقناة أون سبورت، والكابتن توني عثمان عضو لجنة الحكام الرئيسية، ومصطفى إبراهيم مدير قطاع الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وبحضور طلاب وطالبات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة.