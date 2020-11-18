بعد انتقادات "السوشيال ميديا".. التفاصيل الكاملة لمخطط تجميل "بنها"

حالة من الجدل سرت بين أهالي بنها منذ بدء أعمال تطوير شوارع المحافظة الرئيسية وخاصة منطقتي كورنيش النيل وشارع فريد ندا الرئيسي، بجانب الإعلان عن غلق كوبري "كفر الجزار" الذي يخدم عدد كبير من القرى ويربط بين شطري العاصمة الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة على صفحات التواصل الإجتماعي، وسط هجوم البعض على خطة التطوير وانتقادها.

"الوطن" رصدت تفاصيل المشروع الذي يجري تنفيذه بتكلفة 60 مليون جنيه الذي وصفه المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان، بأنه سيكون طفرة حضارية لم تشهدها بنها من قبل رغم الإعتراضات علي نتائج الأعمال ألاولية التي تجري علي أرض الواقع.

المشروع يتضمن تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إعادة رصف وتجميل شارع "فريد ندا" بمدينة بنها وشارع كورنيش النيل وفق مخطط كامل مدروس لتطوير المناطق المتاخمة للشارعين المذكورين وضبط الحركة المرورية بتلك المناطق حيث قاربت الأعمال على الانتهاء من أعمال البنية التحتية والشروع فى أعمال الرصف.

وبررت المحافظة في بيان لها، اليوم، بطئ تنفيذ اعمال التطوير بتأخر أعمال البنية التحتية، وأن هذه الشوارع لم تمتد إليها يد التطوير في بنيتها التحتية منذ سنوات طويلة وكان لزاما على المحافظة تنفيذ تطوير كامل للبنية التحتية قبل الرصف حتى لا يتم الحفر الشوارع مرة أخرى.

المشروع يضيف ميزة جديدة كبيرة للشارعين غير مسبوقة في أى مدينة من مدن القليوبية، حيث تم تكليف شركة الكهرباء بإلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية والاستعاضة عنها بشبكة كابلات أرضية كاملة بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضي والتوصيلات المنزلية وهو ما تسبب في تأخر العمل لحين إنجاز أعمال الكهرباء التي ستتكلف وحدها 20 مليون جنيها للشارعين.

وكشف مخطط المشروع أن المقترح الخاص بالتطوير يتضمن مخطط جمالي يعيد لمدينة بنها رونقها الحضاري ويراعي المتطلبات واللمسات الجمالية للمنطقة، ويبدأ التطوير من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه، ويتضمن أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

وفي شارع "فريد ندا" كشف مخطط المشروع عن تحقيق السيولة المرورية بالشارع مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية حيث يعد الشارع المدخل الرئيسي للمدينة بالتنسق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويشمل المخطط المروري بالشارع إضافة حارة خدمات أمام إستاد بنها وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري.

كما يتضمن المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الإستاد، بالإضافة إلي تطوير كافة الحدائق الموجودة بمسار المشروع كمرحلة ثانية وهي حديقة مديرية الطرق وحديقة نادي السلام وحديقة مدخل بنها والحدائق الموجودة في مدخل الشارع عند كمين أتريب.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن تطوير كورنيش وشوارع مدينة بنها مشروع متكامل ويعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه عاصمة القليوبية بنها، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها خصوصا في المناطق المطلة على النيل، فضلاً عن تطوير الشوارع الرئيسية بالكامل ليشمل أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب وأماكن استراحات وممشى المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تعتزم تحويل بنها إلى مدينة مميزة وذات طابع خاص يليق بها ومكانتها التاريخية.

بينما تداول العشرات من النشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الفيس بوك منشورات عبرت عن إستيائهم من المشروع وانه يتم بعشوائية ومنها الميدان اخر منطقة كورنيش النيل بالفلل والارصفة بمنطقة فريد ندا وغيرها من الاعمال التي لم تكتمل بعد مؤكدين من وجهة نظرهم ان الاعمال لاعلاقة لها بالمخطط واصفين مايحدث بإهدار المال العام