محافظ القليوبية: مشروع تطوير بنها سيغير وجه العاصمة

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن تطوير كورنيش وشوارع مدينة بنها مشروع متكامل ويعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه عاصمة القليوبية بنها، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها خصوصا في المناطق المطلة على النيل، فضلاً عن تطوير الشوارع الرئيسية بالكامل ليشمل أعمال الإنارة والتشجير واللاند سكيب وأماكن استراحات وممشى المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تعتزم تحويل بنها إلى مدينة مميزة وذات طابع خاص يليق بها ومكانتها التاريخية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرها المحافظ، اليوم، بشارع فريدا ندا وشارع مسجد ناصر وكورنيش مدينة بنها وممشي المواطنين الجاري إنشاءه بحضور المهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى القائم على أعمال تطوير شارع فريد ندا.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة لإعادة انتظام الحركة المرورية للسيارات، مشددا على ضروة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع بالكامل.

وخلال الجولة أكد المحافظ إلغاء كل الأسلاك الكهربية الموجودة بالشوارع الرئيسية وتحويلها إلى مسارات أرضية يجري عزلها لمزيد من المظهر والتنسيق الحضاري، وزراعة أشجار زينة ونخيل بشكل متناسق مع أعمال التطوير والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه بطلاء واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة، لافتا إلى أنه سيجري تطوير كورنيش مدينة بنها على النيل ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين من خلال تطوير سور الكورنيش وإنشاء مدرجات وبرجولات وأماكن لاستراحات المواطنين للاستمتاع برؤية النيل.

في وقت سابق قام المحافظة مساء أمس الاثنين بجولة مسائية مفاجئة بمدينه بنها حيث شملت المرور على منطقة منشية النور وسعد زغلول وميدان كاميليا حيث تم تحرير 10 محاضر اشغالات كما تم مصادرة 5 عربات كارو متواجدة بمنطقة منشية النور وذلك تنفيذا للقرار الذى اصدره المحافظ بمنع مرور اى عربات كارو بمدن المحافظة

وقد أشرف الهجان علي ازالة الاشغالات المتواجدة بالمدينة ، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية،

ومن جانبه أكد المحافظ أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.