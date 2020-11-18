محافظ القليوبية: استبدال شبكة كهرباء بنها الهوائية بكابلات أرضية

أكد محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، تكليف شركة الكهرباء بإلغاء شبكة الأسلاك الهوائية في عدد من الشوارع بمدينة بنها، واستبدالها بشبكة كابلات أرضية كاملة، بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضي والتوصيلات المنزلية، باستثمارات تصل إلى 20 مليون جنيه، في تجربة هي الأولى بين مدن محافظة القليوبية.

وقال "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه في ضوء حرص المحافظة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يتم حالياً تطوير وإعادة رصف وتجميل شارع "فريد ندا"، وشارع كورنيش النيل، وفق مخطط تطوير المناطق المتاخمة، وضبط الحركة المرورية بتلك المناطق.

وبينما أكد المحافظ قرب انتهاء أعمال البنية التحتية، والشروع فى أعمال رصف الشارعين، أوضح أن التأخير في تنفيذ أعمال البنية التحتية يرجع إلى أن يد التطوير لم تمتد إلى تلك المناطق لسنوات طويلة، مما يفرض على المحافظة تطوير البنية التحتية بالكامل، قبل بدء أعمال الرصف، حتى لا يتم إجراء أي أعمال حفر بالشارعين مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن "الهجان" غلق كوبري "كفر الجزار" بشكل كلي لمدة أسبوع، اعتباراً من مساء غد الخميس 19 نوفمبر، حتى مساء الخميس 26 نوفمبر، حيث جرى معاينة الكوبري المعدني المتحرك على النيل، وتلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة، لسلامة تسيير الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القليوبية والهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أرسلت الهيئة العامة للطرق فريق عمل لمعاينة الكوبري، وبناءً عليه سيتم غلق الكوبري، حتي يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

ووجه المحافظ، مدير مرور القليوبية العميد عبدالعظيم محمد، بالعمل على توفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين، حيث سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى، لحين الانتهاء من أعمال صيانة الكوبري، مع التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.