من خسارة الانتخابات إلى الإفراج.. تطورات قضية المرشحة المتهمة بالدعارة

أثار إخلاء سبيل " ج.ب.ا"، محامية وكانت مرشحة لمجلس النواب عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ وخسرت السباق الانتخابي، جدلاً كبيرا بين أبناء المحافظة، خاصة عقب ورود تحريات المباحث بأنه لم يستدل على الواقعة، على الرغم من تقديم طالبة جامعية، بلاغين ضد المحامية أحدهما تتهمها فيه بتسهيل الدعارة واستقطاب الفتيات لممارسة الرزيلة مع أثرياء عرب، والآخر ضرب .

وجرى القبض على مرشحة مجلس النواب الخاسرة، بناء على إذن نيابة صادر بضبطها وإحضارها في شهر مارس الماضي، في البلاغ رقم 277 لعام 2020، من إحدى الفتيات التي أكدت أن المحامية استقطبتها وغيرها من الفتيات لممارسة أعمال الدعارة مع أثرياء عرب مقابل أموال، وعقب حجزها على ذمة التحريات جرى إخلاء سبيلها، بعدما أمر المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، في مارس الماضي، بفتح تحقيق في شكوى تقدمت بها طالبة جامعية، تقيم بإحدى المدن ضد محامية، اتهمتها فيها بالابتزاز وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، ومحاولة إرغامها على جذب فتيات لتقديمهن لأثرياء عرب.

أكدت الشاكية "ر.أ"، 20 عاما، أن "ج.ب"، المحامية أثناء عملها بمحكمة بيلا، استقطبتها بحجة تزويجها لأحد الأشخاص، ونشأت بينهما صداقة، وأثناء تواجدها في المحكمة استخدمت المشكو في حقها هاتفها المحمول وحصلت على صور خاصة بها خلسة دون علمها.

وأضافت الطالبة، في بلاغها إلى أن المحامية المشكو في حقها هددتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض ابتزازها وتهديدها ما لم ترضخ لرغباتها وتعمل على استقطاب الفتيات لممارسة الرذيلة بمكتبها وشقتها الخاصة، واستخدامها في الشهادة الزور ضد الأشخاص الذين تحرر ضدهم المشكو في حقها محاضر ضدهم بغرض ابتزازهم.

وأوضحت الطالبة العشرينية في بلاغها، أنها لم تجد أمامها سوى مسايرة المتهمة حتى حصلت على تسجيلات صوتية خلال عدة محادثات تليفونية بينهما، وقدمت الطالبة "فلاشة" بها تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية بينها والمحامية المشكو في حقها.

وفي وقت سابق حصلت" الوطن"، على نص الشكوى المقدمة من المحامي أحمد توفيق الجندي، وكيلاً عن الطالبة الجامعية" رانيا.ا.ع"، والتي تسببت في القبض على " جميلة.ب.ا"، المحامية والمرشحة الخاسرة بمجلس النواب في إحدى دوائر كفر الشيخ، والتي تمثل الآن أمام النيابة الكلية بعاصمة كفر الشيخ، للتحقيق فيما نُسب إليها من تسهيل أعمال الدعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن لممارسة الدعارة.

وقال المحامي في شكواه للنيابة العامة، إن موكلته، المجني عليها، وتم وضعها تحت طاولة الابتزاز من المحامية" جميلة.ب"، والتي قامت بأكراهها معنوياً بعد أن حصلت على الصور الشخصية الخاصة بموكلته، والتي قامت باستغلالها في أعمال منافية للأداب تحت ريادتها مستغلة حداثة سن موكلته والإكراه الواقع عليها خشية التشهير بها والصور الشخصية التي جعلتها ترضخ لأعمالها اشليطانية.

وأضاف المحامي في شكواه، أن من بين الأعمال هو ابتزاز راغبي المتعة الحرام وتصويرهم وتهديدهم بتلك الصور والفيديوهات ولم تقف عند هذا الحد بل بل قامت باستغلال موكلته وأخريات لاستقطاب الأثرياء العرب لممارسة اللواط مع من هم صغار السنبكافة الطرق الاحتيالية مقابل الأموال، مستغلة مكتبها ومسكنها مسرحا لممارسة الرزيلة رغم عملها في القانون.

تابع محامي الشاكية، أن المتهمة أخذت نقابة المحامين في ذلك ستارا كونها محامية ومعها كارنيه عضوية المحامين، مشيرا الى إجبارها موكلته بممارسة الأعمال المنافية للآدابلتحقيق مصالح شخصية، مقدما للنيابة فلاشة بها العديد من المقاطع الصوتية. وجاءت تحريات المباحث انه لم يستدل على معلومات بخصوص واقعة تسهيل الدعارة، الأمر الذي جعل محامي المجني عليها لتقديم فلاشة عليها تسجيلات صوتية للنيابة متضمنة تحريضها الفتيات على ممارسة الدعارة والاتفاق معهم مقابل مبالغ مالية.