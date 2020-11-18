"الزراعة" تختتم ورشة عمل حول زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل التدريبية التي عُقدت بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE.

وشهد حفل الختام، توزيع شهادات التقدير على الحاضرين، واعلان التوصيات النهائية لورشة العمل، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، والدكتور غالب تفاحة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي، والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، انه تم التأكيد في ختام ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين على أهمية تطبيق الممارسات الزراعيه الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجوده وإحكام الرقابة على المنتجات التصديرية.

وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروط ومواصفات التصدير التي تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعيه المصرية، وتكويد المزارع.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن المشاركون أكدوا على أهمية زراعة الأصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، والتركيز على الممارسات الزراعية الجيدة، لتقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية.

وبالتالي زيادة التنافس في تصديره، مع وضع سياسات واستراتيجيات أكثر دعما للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلا عن وضع تشريعات تزيد في قوة الجمعيات التعاونية، لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير.

وقال إن المشاركون أوصوا بالاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، مع ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية، بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع اطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، أن زيادة الصادرات جاءت نتيجه لتضافر جهود وزارة الزراعه والقطاع الخاص وتحسين جودة المنتجات الزراعية، لافتا الى أهمية عقد ندوات ارشاديه بمناطق الانتاج لتوعية المزارعين بمتطلبات التصدير.

وأكد الدكتور غالب تفاحة، أن ورشة العمل والمحتوي العلمي لها كذلك مناقشات المشاركين قد تناولت كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة القدره التنافسيه للمنتجات الزراعيه المصرية.

بينما أشارت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إلى أن المعمل يقوم بخدمة المستهلك المصري، بإجراء برنامج تحليل للملوثات الكيماوية والبيولوجية والميكروبية في مختلف الأسواق المحلية خلال جميع المواسم الزراعية للوقوف على مستويات التلوث لتحديد مدى سلامة الأغذية في الأسواق المحلية.

فضلا عن اتخاذ القرارت والإجراءات الفورية بشأنها، في حال وجود أى اشتباه في أي خطر يمكن أن يتعرض له المستهلك المصري لحمايته، وحماية البيئة المصرية، بناءً على نتائج تحاليل معتمدة عالميًا، بما يبث الثقة لدى القاعدة العريضة للمستهلكين، في سلامة وأمان الغذاء والمنتجات الزراعية في مصر.