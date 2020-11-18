الزراعة تشدد إجراءات الحجر البيطري بعد اكتشاف كورونا في لحوم برازيلية بالصين

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراءات الحجر البيطري في الموانئ والمنافذ البحرية والجوية، بعد إعلان الصين اكتشاف عينات إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على شحنات لحوم قادمة إليها من البرازيل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، تشديد الإجراءات المحجرية في جميع منافذ الحجر، وسحب اللحوم القادمة من الخارج، وتحليلها للكشف عن أي آثار لفيروس كورونا، من قبل الإدارة المركزية للحجر البيطري التابعة للوزارة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي فيروسات وبائية، وتخضع للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال أخذ عينات منها وتحليلها.

وأضاف عبد الحكيم، في تصريحات خاصة أن الإدارة المركزية للحجر البيطري، ترفض تماما الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، موضحا أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري.

وأكد أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية، يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

أوضح أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أي أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، تنفيذا لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأشار إلى تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة بمديريات الطب البيطري على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بكل المحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين.

واكتشفت السلطات الصحية الصينية، مؤخرا فيروس كورونا في عينات لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا، إذ تم اختبار ٣ عينات منها في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأثبتت إيجابيتها.

وذكرت السلطات الصينية، أنه تم استيراد مجموعة المنتجات الموزعة في 1006 صناديق من البرازيل إلى الجمارك في مدينة تشينجداو بشرق الصين في 7 أغسطس، ووصلت إلى مستودع في ووهان في 17 أغسطس، مؤكدة أن تلك المنتجات لم تدخل إلى السوق.