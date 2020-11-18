تسليم 41 بئرا للأهالى بقرى ونجوع مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، عن تسليم 21 بئرا "نشو" بمناطق "رأس الحكمة، الجراولة، بعلوش، النصر، السقيفة، وادي الرمل، وادي ماجد وطريق سيوة" ضمن الخطة الممولة من إدارة تنمية القرية بالمحافظة.

وقال "جاب الله" إنه تم تسليم 41 بئرا "نشو" من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 166 لسنة 2020 والخاص بإجراء المعاينات حتى استلام الآبار وتسليمها للأهالي عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة.

وأضاف "جاب الله" أنه جارى العمل للإنتهاء من باقى الآبار بالقرى التابعة للمركز شرقا وغربا طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار التي ينفذها مركز التنمية المستدامة تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز gps إلى مركز التنمية المستدامة للمتقدمين لإنشاء آبار نشو، فيما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى سرعة إنهاء تسليم الآبار للمتقدمين بالقرى التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح.

وتكثف محافظة مطروح جهودها، للإستفاده من مياه الأمطار، وإنشاء آبار نشو وآبار رومانية، وخزانات كبيرة لتخزين مياه الأمطار، ضمن مشروعات تنمية القرى والنجوع والمناطق التى تحتاج إلى مياه، لإستخدامها فى الشرب بالمجتمعات المحلية الصحراوية بالإضافة إلى إستخدامها فى تربية الأغنام والدواجن.