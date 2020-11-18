بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "نور الإسلام"

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد " نور الإسلام" بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، اليوم بحضور نائبه الدكتور محمد عماد والدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من الأئمة ورجال الأزهر، وحشد من الأهالي.

وقال محافظ الفيوم، إنّ المسجد جرى افتتاحه بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبإشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه، لافتًا إلى إفتتاح 250 مسجدًا خلال السنوات الست الماضية بتكلفة تعدت 250 مليون جنيه، كما تم افتتاح 11 مسجداً منذ أسبوعين، واليوم يتم افتتاح 3 مساجد، ويتوالي افتتاح المساجد تباعًا بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لبناء وتشييد وإحلال وتجديد المساجد بشتى أنحاء الجمهورية، مما يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا إلى تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكداً أنّ الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدمًا في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.

وأضاف المحافظ، أنّ أهل القرية المصرية يتمتعون بطيب الخلق على اختلاف طوائفهم، موجهاً الشكر لأهالي قرية المقيرشة على الترحاب البالغ وحسن الاستقبال، مؤكداً أن المساجد منارات العلم ومكاناً للدعوة بالحسنى ونشر مبادئ الدين الوسطى الصحيح بعيداً عن التشديد والغلو، وتعمل المحافظة على تأهيل دور العبادة لتعليم المبادئ والقيم الدينية الصحيحة وتعديل المفاهيم المغلوطة.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أنّ أعمال الإحلال والتجديد بالمساجد المفتتحة اليوم، شملت تطوير المساجد وفرشها وإحلالها وتجديد دورات المياه بها.

وفي السياق نفسه، افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، مسجد " المحطة" بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 500م2 ، وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.

على جانب آخر، افتتح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية مسجد " فتحي السعد" بعزبة عرفات التابعة لقرية المظاطلي بطامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 180م2 ، وبتكلفة بلغت مليون وخمسين ألف جنيه.