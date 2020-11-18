بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "نور الإسلام"

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "نور الإسلام"
كتب:
أسماء أبو السعود
10:09 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
بتكلفة 5,5 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "نور الإسلام"
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد " نور الإسلام" بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، اليوم بحضور نائبه الدكتور محمد عماد والدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من الأئمة ورجال الأزهر، وحشد من الأهالي.
وقال محافظ الفيوم، إنّ المسجد جرى افتتاحه بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبإشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه، لافتًا إلى إفتتاح 250 مسجدًا خلال السنوات الست الماضية بتكلفة تعدت 250 مليون جنيه، كما تم افتتاح 11 مسجداً منذ أسبوعين، واليوم يتم افتتاح 3 مساجد، ويتوالي افتتاح المساجد تباعًا بمختلف أنحاء المحافظة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّ افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لبناء وتشييد وإحلال وتجديد المساجد بشتى أنحاء الجمهورية، مما يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا إلى تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكداً أنّ الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدمًا في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.
وأضاف المحافظ، أنّ أهل القرية المصرية يتمتعون بطيب الخلق على اختلاف طوائفهم، موجهاً الشكر لأهالي قرية المقيرشة على الترحاب البالغ وحسن الاستقبال، مؤكداً أن المساجد منارات العلم ومكاناً للدعوة بالحسنى ونشر مبادئ الدين الوسطى الصحيح بعيداً عن التشديد والغلو، وتعمل المحافظة على تأهيل دور العبادة لتعليم المبادئ والقيم الدينية الصحيحة وتعديل المفاهيم المغلوطة.
من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أنّ أعمال الإحلال والتجديد بالمساجد المفتتحة اليوم، شملت تطوير المساجد وفرشها وإحلالها وتجديد دورات المياه بها.
وفي السياق نفسه، افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، مسجد " المحطة" بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 500م2 ، وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.
على جانب آخر، افتتح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية مسجد " فتحي السعد" بعزبة عرفات التابعة لقرية المظاطلي بطامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 180م2 ، وبتكلفة بلغت مليون وخمسين ألف جنيه.