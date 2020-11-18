منها الكلاب.. اعرف قيود الدول في موجة كورونا الثانية لو مسافر برة مصر

حزمة من الإجراءات الإضافية وضعتها دول العالم وفي مقدمتهم مصر حال السفر إلى أي وجهة في ظل انتظار الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19 الذي بدأت معالمها في بعض الدول.

وقبل يومين، نشرت مصر للطيران الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية، عددا من قيود السفر العامة ومتطلبات الدول وهي كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية

ووضعت الولايات المتحدة عددا من القيود ومنها ما هو متعلق بالمسافرين الذين يحملون تأشيرة من النوع B1 أو B2 أو أي نوع آخر من التأشيرات، فتتعلق القيود فقط بحاملي تأشيرة B1 / B2 الذين كانوا موجودين في بلدان معينة خلال الـ 14 يومًا الماضية، وتشمل هذه البلدان الصين وإيران والاتحاد الأوروبي / منطقة شنجن والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والبرازيل.

وأكدت الولايات المتحدة في قيودها على الركاب القادمين من الصين أو إيران ما لم يندرجوا تحت أحد الاستثناءات، فسيتم رفض دخولهم بموجب الإعلانات الرئاسية إذا كانوا قادمين مباشرة من أي من البلدين.

كما تم التعليق المؤقت للكلاب التي تدخل الولايات المتحدة من مصر، أي انه لا يجوز استيراد الكلاب من مصر إلا بموافقة كتابية مسبقة من مركز السيطرة على الأمراض، بما في ذلك الكلاب المستوردة من بلد طرف ثالث إذا كانت تعيش في البلد الآخر لمدة تقل عن 6 أشهر.

إسبانيا

اشترطت إسبانيا اعتبارًا من 21 يونيو 2020 ملء نموذج تحديد موقف المسافر الصحي من قبل المسافرين القادمين من مصر إلى إسبانيا عبر الإنترنت، ويتم قبول المسافرين حاملي الجنسية الإسبانية أو المقيمين في إسبانيا، والعاملين عبر الحدود، والمهنيين الصحيين، وغيرهم ممن يعتمدون الوثائق للأسباب القهرية لدخول إسبانيا من مصر.

ألمانيا

ينطبق حظر السفر المؤقت على جميع الرحلات غير الضرورية من دول ثالثة إلى ألمانيا ويُستثنى من قيود السفر هذه المسافرون الذين أقاموا مؤخرا في البلدان التالية: (أستراليا ، نيوزيلندا ، تايلاند وأوروجواي).

كما لم تعد الاختبارات للمسافرين من المناطق غير الخطرة مجانية ولابد من تقديم دليل على اختبار فيروس كورونا SARSCoV-2 بناءً على طلب السلطة الصحية أو أي سلطة أخرى تحددها الدولة.

ونوهت السطات الألمانية أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر من العام الجاري، تم تطبيق لوائح الحجر الصحي الجديدة على الركاب الوافدين العائدين أو المقيمين في الأيام العشرة الماضية في مناطق الخطر، كما يتعين على المسافرين الذهاب مباشرة إلى منازلهم أو أماكن إقامة مناسبة أخرى فور عودتهم والبقاء هناك بشكل دائم لمدة 10 أيام وبعد تلقي نتيجة اختبار سلبية، ينتهي الحجر الصحي.

بلجيكا

أما بلجيكا، وضعت عددا من القيود، حيث يتعين على المسافرين أن يقوموا بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، كما سيتم تغريم الركاب بغرامة تصل إلى 250 يورو، في حالة وصولهم إلى مطار بروكسل بدون رمز الاستجابة السريعة (e-PLF) أو ملء نموذج PLF الورقي (نسخة احتياطية)، سيقوم مفتشو الشرطة المحلية بإجراء فحوصات نشطة للتأكد من امتثال الركاب للائحة الجديدة.

المملكة المتحدة

واعتبارًا من 5 نوفمبر 2020، لا يمكن للمسافرين السفر دوليًا أو داخل المملكة المتحدة، ما لم يكن للعمل أو التعليم أو غيرها من الإعفاءات المسموح بها قانونًا، باستثناءات محددة بما في ذلك العمل، كما سيتعين على جميع الوافدين الجدد إلى المملكة عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

فرنسا

فرنسا وضعت عددا من القيود، من بينها أنه سيتم حجز الركاب القادمين من المملكة المتحدة وإسبانيا من خلال وزارة الصحة الفرنسية وأي وافد آخر ملزم بالحجز في المنزل.

ونوهت السطات الفرنسية إلى أنه لا يُسمح بتأشيرات الزيارة والسياحة لدخول فرنسا، وبالنسبة لرحلات مصر للطيران القادمة من القاهرة لا يوجد طلب PCR حتى الآن.

كما سيخضع الركاب القادمون من القاهرة اعتبارًا من يوم 14 نوفمبر لاختبار Antigenique عند الوصول، ويطلب من المسافرين الانتظار لمدة ثلاثين دقيقة حتى ظهور النتيجة، ويعفى الأطفال دون سن الحادية عشرة.

روسيا

لا يُسمح للمسافرين بدخول روسيا، الا أن هناك بعض الاستشثناءات ومنها رعايا الاتحاد الروسي وأفراد أسرهم والمقيمون الدائمون في الاتحاد الروسي ومواطنو بيلاروسيا وكوبا ومصر واليابان إذا كانوا قادمين من بلد جنسيتهم والمواطنون البريطانيون إذا قدموا من المملكة المتحدة.

كما نوهت روسيا إلى وقف إصدار التأشيرة الإلكترونية، كما يجب أن يكون لدى المسافرين شهادة طبية مطبوعة مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا (COVID-19) الصادرة قبل 72 ساعة من الوصول، يجب إصدار الشهادة الطبية باللغة الروسية أو الإنجليزية ولا حاجة للحجر الصحي.

إيطاليا

ووضعت ايطاليا عددا من القيود منها أنه يجب أن يكون جميع الركاب القادمين معهم ما يثبت سبب دخولهم إيطاليا (تصريح الإقامة / الإقامة / العمل فيزا)، ويُسمح بالسفر من وإلى أي دولة أخرى لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو الضرورة القصوى ، أو للعودة إلى الوطن أو إلى مكان الإقامة أو السكن، وكذلك لأسباب الدراسة، وأن أي نوع آخر من التأشيرات السياحية غير مسموح به في الوقت الحالي.

أما عن الحجر الصحي، فيخضع جميع الركاب الذين يصلون إلى إيطاليا (حتى الآن) للحجر الذاتي لمدة 14 يومًا.