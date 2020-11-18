هنيدي ينشر صورة جديدة: أخيرا حد صورني صورة عدلة بجوار ترعة المريوطية

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة جديدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا عليها: "أخيرا .. لقيت حد يصورني صورة عدلة بجانب ترعة المريوطية"، مازحًا في الوقت ذاته في التعليقات: " شكرا للمصور اللي هو أنا بعصاية السيلفي".

وانهالت التعليقات على الصورة، بين سخرية بمكان التقاط الصورة، وبين إشادات للفنان، حيث نشر بعض متابعي الفنان، صورًا له من أفلام ومسلسلات كوميدية، بتعليقات ذكرها سابقًا في هذه الأعمال الفنية.