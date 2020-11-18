رئيس التحرير

محمود مسلم

هنيدي ينشر صورة جديدة: أخيرا حد صورني صورة عدلة بجوار ترعة المريوطية

كتب:

محمود البدوي
07:05 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
الفنان محمد هنيدي

الفنان محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة جديدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا عليها: "أخيرا .. لقيت حد يصورني صورة عدلة بجانب ترعة المريوطية"، مازحًا في الوقت ذاته في التعليقات: " شكرا للمصور اللي هو أنا بعصاية السيلفي".

وانهالت التعليقات على الصورة، بين سخرية بمكان التقاط الصورة، وبين إشادات للفنان، حيث نشر بعض متابعي الفنان، صورًا له من أفلام ومسلسلات كوميدية، بتعليقات ذكرها سابقًا في هذه الأعمال الفنية.

 

اقرأ المزيد:

حكاية صورة جمعت بين محمد هنيدي ورونالدو: تمنياتي بالشفاء من كورونا

محمد هنيدي ينعى والدة الشهيد أحمد منسي: متجمعين في الجنة

محمد هنيدي: كان نفسي أطلع ضابط شرطة.. عنصر الطول وقف في الموضوع

محمد هنيدي عن مسرح مصر: "كلهم شطار.. ياريت مندورش على الإفيه بس"

محمد هنيدي: تركت "فوازير شريهان" وهربت بسبب مشهد مع عادل إمام