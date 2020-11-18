لحصوله على لقب الطبيب المثالي.. صحة الأقصر تكرم مدير مستشفيات العزل

كرّمت مديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، الدكتور بكري عبدالستار، مشرف عام مستشفيات العزل بالمحافظة، ومسؤول غرفه طواريء كورونا بمديرية الصحة لحصوله على لقب طبيب مثالي تحت السن على مستوى الجمهورية لهذا العام من قبل النقابة العامة للأطباء، في حضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الصحة وجميع العاملين.

وأوضح الدكتور أيوب طاهر، وكيل وزارة الصحة، خلال التكريم الذي جرى اليوم، أن التكريم يأتي ضمن دور وزارة الصحة في تقدير المتميزين المساهمين في الإرتقاء بالخدمة الصحية للمواطنين، متمنيا له مزيد من التميز والتقدم، ولجميع العاملين بصحة الأقصر.

وكان الدكتور بكري عبد الستار، مدير مستشفى عزل الأقصر، كشف في يونيو الماضي أن المحافظة تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد كانت أول من يسجل إصابات على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبد الستار" أن المحافظة كانت قبل ذلك التوقيت تستقبل 100 حالة يوميا اشتباه بالفيروس، وخلال يونيو الماضي بدأت كبح جماح الموجة الأولى من الوباء العالمي بفضل وعي المواطنيت وأصبح عدد الحالات الإيجابية لا يتخطى 20 حالة فقط قبل أن تنحسر تمامًا.

ولفت مدير مستشفى عزل الأقصر إلى أن هناك درجة من الوعي الكبير لدى المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر أعلنت عن توافر خدمة تطعيم الانفلونزا الموسمية وهو لقاح الانفلونزا الموسمية 2020_2021( رباعي التكافؤ).

وأضحت الإدارة أن اللقاح تم توفيره بمكتب صحة ثاني بالبندر، ومكتب صحة مركز اسنا حيث يتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمة الوقائية بقيمة خمسون جنيه (50 جنيه) للجرعة ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط ويفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضه ككبار السن والمصابيين بأمراض مزمنة (تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة، الأطفال الأكثر عرضة كمرضى الأورام ونقص المناعة بالإضافة إلى السيدات الحوامل.