6 مرشحين بالأقصر ينهون دعايتهم بعد تنافس شرس لكسب أصوات العائلات

أنهى 6 مرشحين يخوضون جولة الإعادة عن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بالأقصر، ممارسة الدعاية الانتخابية والتي بدأت في 2 نوفمبر حيث يبدأ بالتزامن مع ذلك فترة الصمت الانتخابي في اليوم الأخير للدعاية على أن تجرى الإعادة فى الخارج أيام 21، و22، و23 نوفمبر وتجرى في الداخل يومي 23، و24 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين على 3 مقاعد فردية متبقية من الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الأولى التي فاز فيها 4 مرشحين فقط حيث تكون الاعادة بين 2 مرشحين في دائرة مركز الأقصر، وفي دائرة إسنا بين 2 مرشحين، ودائرة أرمنت- القرنة بين 2 مرشحين.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب في محافظة الأقصر، منافسة قوية، حيث كثف المرشحون الـ6 الذين يتنافسون على 3 مقاعد تحركاتهم الميدانية، بهدف كسب تأييد ودعم العائلات خاصة اللاتي ينتسبن لها المرشحون الخاسرون في الجولة الأولى.

وانتشرت اللافتات الدعائية للمرشحين الـ6 في شوارع مركز ومدينة الأقصر، استعدادًا لجولة الإعادة، كما انتشرت حملات توعوية لجميع الأهالي، بأهمية النزول و التصويت والمشاركة فى جولة الإعادة.

في الدائرة الأولى، ومقرها قسم ومركز الأقصر، يتنافس على المقعد الوحيد المخصص للدائرة المرشحان بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبدالعاطي، وعبد الرحمن أحمد حسين محمود، وفي الدائرة الثانية ومقرها القرنة وأرمنت تشتد المنافسة بين المرشحين محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن، وأحمد حمزة خليفة محمد، فالأول من مركز أرمنت، والثاني من مركز القرنة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا يتنافس باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي.

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها قسم ومركز الأقصر والتي يتنافس فيها على المقعد الوحيد المخصص للدائرة المرشحين بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبدالعاطي، وعبدالرحمن أحمد حسين محمود وشهرته عبدالرحمن بشاري، الصراع فيها أخذ شكلًا متبادلًا خاصة بين أنصار بشكل متباين على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويمتلك مرشحي الدائرة حاليًا أنصارًا ومؤيدين في جميع مناطق المركز رغم أن المرشحين من منطقتين مختلفتين إضافةً إلى أن أحدهما - عبد الرحمن بشاري- يخوض الماراثون البرلماني للمرة الأولى.

وفي الدائرة الثانية ومقرها القرنة وأرمنت، اشتدت المنافسة بين المرشحين محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن، وأحمد حمزة خليفة محمد، فالأول من مركز أرمنت، والثاني من مركز القرنة.

وقام كلا المرشحين خلال الأيام الماضية بتكثيف الزيارات الميدانية لدواوين العائلات، ورغم شراسة المنافسة ميدانيًا إلا أن المرشحين طلبا من أنصارهما ضبط النفس وعدم التجاوز وأن تكون المنافسة قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل.

وفي الدائرة الثالثة أكبر دوائر المحافظة من حيث الكتلة التصويتية ومقرها مركز شرطة إسنا يتنافس باهي أمين محمد محمود، ومحمد النوبي عامر محمد النوبي علي الشهير بالعمدة تقادم، ولكل منهما ثقله في الدائرة المعروفة بالقبلية الشديدة وتعصب العائلات.

الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت حددت المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها خلال ممارسة الدعاية الانتخابية في جولة الدعاية والتي تتضمن حظرت تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، وحظر ما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، وعدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

كما حظرت الهيئة عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ويحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، وحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

ومنع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وحسمت البحر الأحمر جميع المقاعد بينما تتم الإعادة في 13 محافظة.