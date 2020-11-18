مصر للطيران: صلاح والنني لم يطلبا استئجار طائرة للسفر إلى لندن

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، عن أن الشركة لم تتلق أي طلبات لتأجير طائرة خاصة لنقل نجمي المنتخب الوطني المصري محمد صلاح ومحمد النني، المصابين بفيروس كورونا، من القاهرة إلى لندن، للانضمام لصفوف ناديي ليفربول وآرسنال الإنجليزيين.

مصر للطيران: الشركة لم يسبق لها أي لاعب مصاب بكورونا

أضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الشركة لم يسبق لها، منذ ظهور فيروس كورونا، نقل أي من المصابين بكورونا على متنها، لافتا إلى أنه حال جرى طلب أي من طائرات الشركة لنقل النجمين فلن تكون هناك أي مشكلة وسيجري تخصيص مدخل خاص للاعبين لإنهاء الإجراءات يجري تعقيمه قبل الدخول والخروج، فضلا عن إمكانية نقل تلك الرحلة إلى صالة كبار الزوار مع إجراء عمليات التعقيم التامة قبل وبعد إقلاع الطائرة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنسبة للمتعاملين مع صلاح والنني، من أطقم الضيافة، واستخدام الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعقيم الطائرة قبل الإقلاع بساعتين، وبعد الوصول بساعتين.

وأشار المصدر إلى أنه حال ركوب مسافر مصاب بكورونا على متن الطائرة في رحلة عادية، فإنه يجري عزله في الصفوف الـ4 الأخيرة من الطائرة، وعزله عن جميع ركاب الطائرة، مع قيامه باستخدام أدوات بلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعقيم الطائرة قبل الرحلة بساعتين، وبعد الرحلة، ومن الممكن عدم تشغيل الطائرة لعدة أيام حال وجود طائرات كثيرة.

وجرى إعلان إصابة النجم المصري محمد صلاح، بفيروس كورونا قبل مباراة المنتخب الوطني وتوجو التي أقيمت السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، وجرى عزله بأحد فنادق العاصمة، قبل نقله لفيلته الخاصة بمنتجع الجونة بالغردقة، عبر سيارة خاصة معقمة.

فيما جرى إعلان إيجابية المسحة الخاصة بلاعب آرسنال الإنجليزي محمد النني، خلال تواجده في توجو مع المنتخب، قبل مواجهة أمس الثلاثاء، بالعاصمة التوجولوية، وعاد صباح اليوم، إلى القاهرة، مع البعثة، بعد عزله بمكان مخصص بالطائرة.