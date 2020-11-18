"الأمم المتحدة" تطالب قادة العشرين بإجراءات جريئة لمواجهة "الوباء"

طالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش قادة دول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون فى نهاية هذا الأسبوع فى قمة افتراضية تستضيفها السعودية بإقرار إجراءات جريئة وطموحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها، لا سيّما على الدول الفقيرة. وقال «جوتيريش» إن «مجموعة العشرين تعترف بأن هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف الديون.. الآن ينبغى على مجموعة العشرين أن تظهر قدراً أكبر من الطموح وأن تقرّ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من مواجهة الأزمة بفاعلية والحيلولة دون أن يتحوّل الركود العالمى إلى كساد عالمى».

وأضاف الأمين العام، فى رسالة لقادة المجموعة، أنّه «فى الوقت الذى نتصدّى فيه لهذه الجائحة غير المسبوقة، يحتاج العالم إلى قيادة غير مسبوقة تكون موحّدة فى سعيها للاستجابة للأزمة والتعافى بشكل أفضل».

لقاح "سينوفاك" الصيني يشهد استجابة مناعية سريعة.. وفرنسا تتجاوز عتبة المليوني إصابة

من جهة أخرى، أظهرت نتائج التجارب الأولية، أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبى الصينى لاقى استجابة مناعية سريعة، لكن مستوى الأجسام المضادة التى أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وأظهر آخر إحصاء لوكالة «رويترز» أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 10 آلاف و816 حالة، أمس، وهو أعلى عدد للوفيات فى يوم واحد، مع دخول فصل الشتاء، بينما تجاوزت فرنسا، الثلاثاء، عتبة المليونى إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء على أراضيها، وفق ما أفاد المدير العام للصحة جيروم سالومون. فيما تخطَّى عدد الإصابات فى القارة الأوروبية 15 مليوناً، وفى تركيا، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فرض إغلاق جزئى وحظر تجوّل ليلى واعتماد تقنية التعلّم عن بُعد حتى نهاية العام، وذلك فى تدابير جديدة لاحتواء تسارع تفشّى جائحة «كوفيد 19» فى تركيا، وقال «أردوغان» فى مؤتمر صحفى عقب جلسة للحكومة «نواجه وضعاً بالغ الخطورة والإصابات والوفيات بلغت حدّاً مقلقاً، خصوصاً فى إسطنبول».