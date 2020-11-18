الديهي: لا ينكر حجم الإنجازات خلال الـ 6 سنوات الأخيرة إلا جاحد

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالمشروعات التي يُطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن القاهرة لم تشهد أي تغير معماري منذ 1150 سنة، كما وصف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ"التاريخي"، موضحًا أن حجم الإنجازات خلال الـ 6 سنوات الماضة، لا ينكره إلا جاحد فمشروعات الطرق والكباري أكبر دليل على ذلك، وربط سيناء بالدلتا أيضا، ولكن هناك مجموعة لا يستطعيون أن يروا الحقيقة فلا يروا إلى السواد الأعظم.

ووصف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أصحاب النظرة السوداء غوغائيون ويجب محاسبتهم فهم لا يرون إلا "الزبالة"، كما أنه لا يعبأ من أي هجوم أو فبركة ضده ولا يتأثر ولا يتأذى من ذلك، حيث شن هجومًا حادًا على الكاتب والباحث في العلو السياسية الدكتور عمار علي حسن، قائلًا: "لا يشرفني أن تتابع صفحتي وبرنامجي".

وأوضح الإعلامي، أن عمار علي حسن هاجمه بعد قص بعضا من كلامه يهاجم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا لم يحدث، ووجه كلامه له قائلا: "أنت سقط في وحل الإخوان.. عيب عليك"، كما أكد أن من يهاجمه يسيرون وراء الإخوان كالأنعام، موضحًا أنه ليس مقربا من السلطة بل مقرب من مصر ومصلحتها، مضيفا: "شرف لي التقرب من السلطة ياعمار.. عيب عليك أن تصفني بأنني إعلامي مقرب من السلطة".

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حافظ الميرازي أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، كان يقبل يد أمير قطر إبان عمله بقناة الجزيرة، "حافظ الميرازي حافظ مش فاهم، لا تنسى أنك كنت خادما عند أمير قطر يا حافظ ومن حق الناس أن تعرف من أنت، حافظ الميرازي صفر كبير، ولا يشرفني أن تتابعني.. وعيب عليك ان تجتزء جزء من كلامي".