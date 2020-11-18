عبدالعزيز النجار: بعض الألعاب الإلكترونية مثل القمار حرام شرعا

قال الدكتور عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض الألعاب التي يقوم بها الأبناء في تلك الأيام، وهي الألعاب التي تحتاج إلى دفع الأموال من أجل الترقي، وهو ما يسير إليه الشباب على أمل تحقيق المكاسب مستقبلا، بدون النظر إلى الضوابط الشرعية لمثل تلك الألعاب.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك بعض اللاعبين يقوموا بذلك من أجل التسلية، وآخرين يقوموا بذلك من أجل الربح، كما يظنون بدون التبين من الضوابط الشرعية العامة لتلك الألعاب الإلكترونية، التي قد تؤدى للانتحار أو الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

وأوضح أن تلك الألعاب التي يمارسها بعض الشباب مثل القمار، أو ما يحققوا منها الربح هي مساوية شرعا للقمار، والشرع يحرم مثل تلك الألعاب، التي تقوم على المراهنات والأموال، أو يريد منها تحقيق مستوى معين في الترقي بين زملائه عبر دفع الأموال، كما ينبغي على أولياء الأمور أن يكون هناك مراقبة قوية.

وأكد أن مثل تلك المواقع والألعاب، بها ما هو طيب، وما هو خبيث، ومن هنا يجب أن تكون المراقبة شديدة من أولياء الأمور، حيث أن الأطفال عندما يكونوا أمام الجهاز، فهم أمام عالم آخر، ربما يكتسبوا أشياء سيئة جدا: "لازم يكون عينهم مع الأبناء".