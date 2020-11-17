انتحار شاب بـ"الساحل".. وأسرته: خسر 50 ألف جنيه في مراهنات إلكترونية

انتحر شاب يعمل سائقاً بإحدى شركات توصيل المواطنين بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الساحل فى القاهرة، وتبين إحداث إصابة بجرح قطعى باليد والقدم قبل إلقاء نفسه، وذكر أفراد أسرته أنه انتحر لخسارته مبلغ 50 ألف جنيه فى لعبة مراهنات إلكترونية، ما أدى لإصابته بأزمة نفسية انتحر على أثرها، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

التحريات: "باسم" ألقى بنفسه من الطابق الرابع بعد جرح يده وقدمه بشفرتين بسبب أزمة نفسية

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بانتحار أحد الأشخاص بمنطقة الساحل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاباً يُدعى «باسم.ا.و»، 28 سنة، يعمل سائقاً بشركة لتوصيل المواطنين، ألقى نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، نتيجة سقوطه على سيارة، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعى باليد اليسرى، والقدم اليسرى، وأسفل الذقن، وتبين قيام الشاب بإحداثها بنفسه، مستخدماً شفرتى موس عُثر عليهما بداخل غرفة نومه، قبل إلقاء نفسه، وعُثر على رسالة نصية مفادها أنه قام بالانتحار.

وبسؤال والده، «مدير فندق»، وشقيقه، «طالب»، مقيمين بذات العقار، ذكرا أنه انتحر بسبب قيامه بلعب لعبة مراهنات إلكترونية تسمى (أولمبيك ترند)، وخسر 50 ألف جنيه، ما أدى إلى مروره بأزمة نفسية واكتئاب، وأقدم على أثرها على الانتحار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.