حملة توعية ضد فيروس كورونا بـ"ميت أبوغالب" في دمياط

نظمت الوحدة المحلية لمدينة "ميت أبو غالب" برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، حملة توعوية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين بالمدينة وحمايتهم من انتشار الوباء.

وشدد رئيس المدينة على عدم التهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلى جميع المواطنين الالتزام والتعاون في تطبيقها حيث استهدفت الحملة التوعية ( الحماية المدنية ومحطة الرفع ومحطة المعالجة ومدرسة الفريق مدكور أبو العز ومعهد الفتيات ومكتب الكهرباء ومكتبة ميت أبو غالب ومدرسة الشهيد سامح القصبي ) .

وفي سياق متصل، تم وضع عدة ضوابط في الحضانات للوقاية من فيروس كورونا تتمثل أبرزها في ( إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين - تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي - تدريب الأطفال على حماية أنفسهم - توفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً - الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال) ومن المقرراستمرار الحملة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لنشر التوعية ضد الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأهاب رئيس المدينة المواطنين بعدم التردد على المقاهى أو أماكن التجمعات خلال تلك الفترة، حرصاً على الصحة العامة للجميع والإلتزام بتنفيذ القرارات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لرؤساء المدن بشن حملات مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بهدف مجابهة إنتشار الفيروس المستجد، وتطبيق القرارات بكافة المراكز والمدن، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.