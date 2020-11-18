25% خصومات من دار الكتب والوثائق في معرض الأوبرا للكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض الأوبرا الأول للكتاب، المقرر انعقاده في الفتره من 19- 28 نوفمبر 2020 في ساحة مسرح الهناجر.

وتشارك دار الكتب والوثائق القومية، بعدد كبير من إصداراتها المتميزة مثل ألف ليلة وليلة، كتاب المحاماة لفتحي زغلول، مذكرات محمد فريد، وكتاب بين التاريخ والسياسة ومجلد نوادر المخطوطات، وذلك مع نسبة خصم 25% على جميع الإصدارات.

وتفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى السادسة مساء غد الخميس، معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية فى دورته الأولى، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.ويقام المعرض بساحة مسرح الهناجر على مساحة 850 متر مربع، بمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة، ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب، كما تشارك دار المعارف.

وقالت عبد الدايم، إن معرض الأوبرا الأول للكتاب يأتى في إطار إثراء منظومة الخدمة الثقافية المقدمة لأبناء الوطن، ويهدف إلى دعم وتنشيط حركة النشر وصناعة الكتاب، كما يعد إضافة جديدة إلى سلسلة معارض الكتاب في مختلف أرجاء البلاد.

وأضافت أنه يُجسد حرص وزارة الثقافة على نشر التنوير ومواجهة التعصب بكافة صوره، من خلال تنمية الإدراك المعرفي عن طريق تشجيع القراءة باعتبار الكتاب أهم مصادر المعرفة.

وأكدت أن المعرض يتوافق مع الجهود المبذولة لدعم ومساندة صناعة النشر وما يرتبط بها من محاور التنمية المستدامة المرجوة، مشيرة إلى أن الحصيلة المعرفية هي أحد سمات بناء الشخصية الوطنية التي تقوم مفرداتها على الوعي والثقافة بتنوعها وتعددها، وبما يُحقق لمصر أحد أهم محاورها التنموية المستدامة.

يستمر المعرض حتى 28 نوفمبر الجاري، ويستقبل رواده من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

كما تستمر أيضا منافذ البيع بالمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة، فى عملها حتى الثامنة مساء، وذلك طوال فترة المعرض.