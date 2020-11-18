منى الشاذلي تعرض مشاهد جديدة من فيلم "رمسيس راح فين"

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الأربعاء، مشاهد جديدة من فيلم "رمسيس راح فين"، والذي يوثق رحلة تمثال رمسيس الثاني، في المنطقة المعروفة باسمه بوسط البلد بـ"ميدان رمسيس".

وقال عمرو بيومي، المخرج والمنتج للفيلم، إنه يعيش طوال عمره في حي السكاكيني، وهي منطقة قريبة من ميدان رمسيس، وبالتالي كان يذهب كثيرا إلى هذه المنطقة، التي تعتبر نقطة الانطلاق لكل نواحي المدينة، ولذلك لديه معاصرة لكل مراحل نقل ووجود التمثال في هذه المنقطة.

وأضاف "بيومي"، في لقاء مع البرنامج، أنه عندما سمع عن نقله أصبح لديه شغف، حتى يرصد هذه القصة في فيلم تسجيلي، موضحا أنه في عام 2006، عندما نُقل التمثال بدأ التحضير للعمل، وصوروا عملية النقل، وتركها لفترة من الزمن.

وأشار منتج ومخرج الفيلم، إلى أنه أثناء تصوير عملية النقل، كان لديه دهشة من رد فعل الناس، وأنهم يسيرون وراءه، والناس كانت تتحدث بشكل تلقائي جدًا.

وأوضح، أن الميدان شهد العديد من الأحداث التاريخية في مصر، وكان تمثال نهضة مصر، هو الموجود في ميدان رمسيس، ثم نُقل ووضعوا مكانه تمثال رمسيس، والذي استخدمته الدولة كواجهة لها وكانت صورته توضع في "البروشورات" الدعائية التي توزعها الدولة حتى في سفاراتها الخارجية.

هذا، و لم يكتف فيلم "رمسيس راح فين" بتوثيق الحدث ولكنه في الأساس يقدم أحداثًا ورؤية ذاتية "كصانع للفيلم أنا الغاوي اللي بحكي أو بعلق على الأحداث التي يتضمنها الفيلم"، ولم يكتف كذلك بالمادة المصورة حيث استعان "بيومي" بباحثين لجمع أرشيف صور إلى جانب أرشيفه الشخصي والعائلي، وأتم المهمة الباحثان أيمن عثمان وأمجد مجيد، وإن كان خصوصية الفيلم تنبع من المادة المصورة بشكل شخصي.