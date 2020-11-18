الحلقة الأخيرة من ربع قيراط.. منى تفكر في الارتباط وزواج ليلي وفارس

يتلهف الكثيرون لمعرفة نهاية مسلسل "إلا أنا - حكاية ربع قيراط"، والذي يتناول قصة منى، التي تقوم بدورها ريهام عبدالغفور، المرأة المصرية الأصيلة التي تضحي من أجل زوجها وأولادها، فقد جعلتهم أولوية وهي تأتي في نهاية الأمر، ولكن زوجها أحمد، الذي يقوم بدوره مصطفى درويش، في النهاية يتزوج من أخرى، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنه قام بطردها من منزل الزوجية، وامتنع عن دفع النفقة ومصاريف المدرسة.

ولا يتناول المسلسل، قصة منى وأحمد فقط، بل يتحدث عن عائلة منى، المكونة من 3 أشقاء، الأكبر هو عمر، الذي عاد بعد سفر إلى الخارج وفقد كل ما يملك، وحصلت زوجته على الطلاق وابتعدت مع ابنه، وعاد إلى مصر خالي الوفاض، والأخت الكبري ليلي، وهي شخصية عنيدة تعتز بكبريائها، وتخشي من المرور بعلاقة زوجية فاشلة، أما الصغرى مروة، فهي متلهفة على الزواج من زميلها أحمد، لكنه يتركها فجأة بدون أي مقدمات.

منى تحصل على حقوقها كاملة في الحلقة الأخيرة من ربع قيراط

تبدأ أحداث الحلقة الأخيرة أثناء ذهاب منى، إلى عملها، تسقط المفاتيح، فيقوم محمد، الذي يقوم بدوره أحمد صفوت، بإعطائها المفاتيح وينظر إليها بإعجاب.

تقابل منى، صديقتها رحاب، التي تعرض عليها أن تقوم بتجهيز ديكور شقة بشكل فردي، بسبب انشغالها، وتشعر منى، بالسعادة لأنها استطاعت أن تثبت نفسها.

سبب فسخ خطوبة مروة وعصام

تقرر مروة، الذهاب إلى خطيب شقيقتها الذي يقوم بدوره الفنان عصام السقا، وتتساءل عن سبب فسخ الخطبة بدون أسباب، فيخبرها أن السبب الحقيقي وراء انفصاله عن شقيقتها هو إعجابه بها، وعدم قدرته على الارتباط، فتقابله بغضب وترحل.

يعود ابن العم نعمان، من السفر بعد فترة غياب طويلة، ويؤكد لوالده أنه سيستقر بالقاهرة، وسيعيش معه، وقد أحضر زوجته وابنه.

يتقدم محمد "أحمد صفوت" لخطبة منى، ويعترف بأنه يرغب فيها شريكة لحياته، ورغم تردد منى، يقنعها العم نعمان، بالحصول على وقت للتفكير والوصول إلى قرار.

الأشقاء الأربعة يحصلون على ميراثهم

يأتي منتصر، ابن عم منى، ويقوم بإحضار نصيب الأشقاء الأربعة من بيع الأرض الورث، وورث نصيب الفتاة 70 ألف جنيه، والأخ 140 ألف جنيه.

أحمد يكتشف خيانة زوجته الثانية سارة

يكتشف أحمد، حقيقة زوجته الثانية سارة، التي قامت بخيانته وسرقة عقد الشقة، وقامت برفع قضية طلاق للضرر لعدم وجود عش الزوجية، وعمل محضر تبديد عفش الزواج، لكنه أخبرها أن الشقة جرى تسجيلها رسميًا باسم طليقته منى وأولادها.

لكنها أخبرته أنها كانت متوقعة كل هذا، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات، في نفس اللحظة التي تدخل فيها منى، ويطلب أحمد، منها أن تسامحه، وتخبره بأنها تسامحه على ما حدث، لكنها لم تعد ترغب في وجوده، هي فقط ترغب في ضمان حق أولادها.

يخسر أحمد، نصيبه في معرض السيارات بسبب تلاعبه وقيامه بأعمال غير قانونية.

زواج ليلي وفارس أخيرًا ومنى تفكر في الارتباط مرة ثانية

يحل سوء التفاهم بين ليلي وفارس، ويجري الزواج وسط الأهل والأصدقاء.

وتوافق منى، على الزواج من محمد، بشرط أن يوافق على جميع شروطها وطلباتها، وهي أن تستمر في عملها، وأن يتشاركا الحياة معًا.