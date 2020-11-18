التضامن تستجيب لـ"مساء DMC" بخصوص حالة "فنان المترو"

استجابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحالة الطفل "معاذ محمد"، الذي يقوم ببيع الرسوم اليدوية أعلي كوبري جامعة القاهرة، حيث ستتولى الوزارة مصروفات أخوته في كل المدارس والفصول التعليمية.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبالنسبة للطفل معاذ فسيتم ضمه لأحد الأماكن التي ستعمل على تطوير مهاراته في الرسم: "ممكن يبقي فنان كبير في المستقبل".

وكان برنامج "مساء DMC" قد عرض تقريرا حول حالة طفل يدعى "معاذ محمد" يقوم ببيع اللوحات والرسوم اليدوية أعلي كوبري الجامعة، وأوضح خلال التقرير أنه يقوم بذلك من أجل توفير أموال لأخوته حتى يستكملوا مسيرتهم في التعليم ولا يخرج إيا منهم من المدرسة.

واكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية، ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب، يتم دعمهم عبر برنامج تكافل، و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.

واوضحت القباج، أن الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص، بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.