فتاة تبلغ بسرقة سيارتها.. والتحريات: كانت ناسية مكان الركنة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا يروي واقعة جرت أحداثها بالإسكندرية وتحديدا بمنطقة سموحة، مساء الأحد الماضي، وأكدت مصادر أمنية صحة الحادث، الذي يتلخص في تلقي قسم شرطة سيدي جابر بلاغا من فتاة بسرقة سيارتها، ليتضح في النهاية أن المبلغة وشقيقتها نسيتا مكان "الركنة".

البداية كانت ببلاغ ورد لقسم شرطة سيدي جابر، من شقيقتان، قالتا فيه إنهما كانتتا ذاهبتين لأحد المحال وتوقفتا أمامه، وفوجئا بـ"سايس" فتركت له السيارة ودخلت مع شقيقتها المحل.. وأضافت في البلاغ، أنها خرجت ولم تجد السيارة أو السايس، الذي تركت له السيارة.

التحريات قالت إن شابين شاهدا الشقيقتين وهما في حالة انهيار تام، وبالاستفسار منهما أفادتا أن مجهولا ادعى أنه سايس وسرق سيارتهما، وبدأ في مساعدتهما في البحث عنها، ولكن دون جدوى.

وفي استجابة سريعة للبلاغ اصطحبت قوة من النجدة وقوة من قسم شرطة سيدي جابر، الفتاتين إلى الشارع المفترض وقوع الحادث فيه، وبعدها بدأ ضباط وأفراد الشرطة في الانتشار بالشارع والشوارع المحيطة به، وشرع فريق منهم في البحث عن السيارة عن طريق اللون والماركة والأرقام، كما اضطلع فريق آخر بالبحث عن السايس بعد الحصول على مواصفاته من الفتاتين.

انقلب الشارع إلى ثكنة عسكرية، وتحول أحد الجراجات إلى غرفة عمليات مصغرة تحسبا للوصول لأي معلومة تفيد في خطة البحث عن السيارة المفقودة، حتى فجّر أحد أفراد الشرطة مفاجأة.

المفاجأة كانت العثور على السيارة في أحد الشوارع القريبة من الشارع التي ذكرت الفتاة اسمه في المحضر، وتم اصطحابها إلى هناك، وأقرت أنها السيارة الخاصة بها، لتؤكد بعد ذلك أنها نسيت "مكان الركنة".. لم يجد رجال الشرطة شيئا يُقال وانصرفوا، بعدما وجهت لهم الشكر على سرعة الاستجابة لبلاغها.