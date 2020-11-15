7 موظفين وراء سرقة 1.5 مليون جنيه من سيارة شركة أدوية بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .. فقد تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من ( سائق ومندوب مبيعات بشركة صيدليات ) أنه حال إستقلالهما سيارة نقل (قيادة السائق ) أعلى الطريق الدائرى دائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالى ( أكثر من 1,5 مليون جنيه ) خاص بالشركة عملهما ، إعترضتهما سيارة ميكروباص يستقلها ( عدد من الأشخاص المجهولين ) ترجل منها إثنان أشهر أحدهما سلاح نارى تجاه السائق وقام الآخر بإقتياد مندوب المبيعات لخارج السيارة وإستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين .

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ( عدد 7 أشخاص ) من بينهم ( مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة الصيدليات - متعهد سيارات النقل بذات شركة الصيدليات – مقيمين بنطاق محافظات البحيرة والقاهرة والمنوفية – لثلاثة منهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم .. وبحوزتهم (مبلغ مالى، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، عدد 2 مسدس محدث صوت، السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب .. وقرر (مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة ) أنه نظراً لعمله بشركة الصيدليات المُشار إليها ومعرفته بتحركات السيارات والمبالغ المالية التى يتم تحصيلها قام بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة وحدد لهم السيارة الخاصة بالمجنى عليهما وخط سيرها وقيمة المبلغ المالى الذى بحوزتهما وقيام (متعهد سيارات النقل بذات الشركة ) بمراقبة تحركاتهما وبتاريخ الواقعة قام باقى المتهمين بإرتكابها بإستخدام الأسلحة النارية والسيارة المضبوطين وفروا هاربين وإقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم وقاموا بإنفاق جزء منه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقى المبلغ المستولى عليه.