عاجل.. تجديد حبس المتهم باغتصاب ربة منزل وعرضها على الطب الشرعي

جددت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، حبس المتهم باستدراج ربة منزل واغتصابها وتصويرها عارية، بعد ضربها وإفقادها الوعي، خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيقات، كما قررت عرض المجني عليها علي الطب الشرعي لبيان اغتصابها من عدمه.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، نهاية الأسبوع الماضي، القبص علي المتهم الذي ادعى أنه محام، بعد تحرير المعتدي عليها محضرا بالواقعة اتهمت فيه "وائل.م.ا" منتحل صفة محام باغتصابها والاعتداء عليها وتصويرها أثناء الاغتصاب وتهديدها بنشر الفيديوهات علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وداهمت قوة من مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، منزل المتهم باغتصاب ربة منزل وتوثيق الجريمة بتصويرها بالفيديو بإحدي قري دائرة المركز، وتحفظت النيابة علي عدد من الأدوات التي يستخدمها المتهم في جذب السيدات واغتصابهن وتصويرهن.

ومن بين تلك الأدوات التي تم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة في منوف كاميرا ولاب توب وهواتف محموله وفلاشة، كما استلمت النيابة من المجني عليها عددا من المكالمات المسجلة بينها وبين المتهم أثناء الحديث معها ومساومتها علي المبالغ المالية وطلب مساعدتها في الإيقاع بآخرين .

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال ربة المنزل في الواقعة، حيث أكدت أن المتهم هددها أكثر من مرة بنشر فيديوهات لها قام بتصويرها أثناء اغتصابها، مؤكدة أنه طلب منها أموالا بقيمة 5 آلاف جنيه مرتين وبالفعل دفعتها خوفا من الفضيحة، ثم قام المتهم بطلب منها مساعدة في الإيقاع بأخريات لكي يتركها وشأنها، ولكنها قامت بتسجيل عدد من المكالمات له لعرضها علي النيابة وقت تقديم المحضر .

وتابعت أنا مقيمة ببولاق بالقاهرة ورأيت الإعلان علي الانترنت، والمتهم قدم نفسه لي علي أنه محام وأبلغني بوجود والدته في المنزل برفقة الأولاد وجعل سيدة تدعي أنها أمه في إحدى المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلي عدم وجود أطفال من الأساس، مشددة علي أن المتهم أغراها بالمبلغ التي سيدفعه لها للعمل عنده كمربية لأولاده .

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مهران محامي المعتدي عليها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجرم حاول ابتزازها وتهديدها بالفضيحة ونشر فيديو اعتدائه عليها، ويطلب منها أموالا مقابل عدم النشر، ثم أصبح يطلب منها أن تساعده في الإيقاع بضحية جديدة مقابل عدم نشره للفيديو وهي ترفض أن تكون شريكة في جريمة ضحيتها امرأة أخرى تقع في نفس الفخ .

وتابع علي الجميع الحرص من تلك الإعلانات التي من الممكن أن تصبح فخا لهؤلاء المجرمين لاصطياد الضحايا الراغبين في البحث عن العمل، مؤكدا أنه قام والمعتدي عليها بتحرير محضر ضد المتهم في قسم شرطة منوف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .