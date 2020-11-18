حريق هائل يلتهم جرن قش أرز في "تيرة" بالدقهلية

شب حريق هائل في مخزن لقش الأرز في قرية " تيرة" التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، وهرع الأهالي إلى عمل فاصل بين المنطقة المشتعلة والمناطق المجاورة التي لم تصل إليها النيران.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، بورود بلاغًا إلي إدارة شرطة النجدة، من أهالي قرية "تيرة" مركز نبروه، باندلاع حريق هائل في مخزن لقش الأرز بأرض زراعية في القرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ بإشراف العقيد دكتور أحمد عوض، مدير تالحماية المدينة بالدقهلية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران، بمساعدة أهالي القرية.

وأكد شهود عيان أن النار امتدت بسرعة كبيرة في مخزن قش الأرز ولم يتمكن أحد من الاقتراب منها، وخاصة أن الاشتعال كان سريعا وارتفعت ألسنة اللهب وتسببت في ظهور سحب الدخان أعلي الحريق، وسط محاولات محاصرة النيران ومنع امتدادها لمخزون القش بالكامل، وفصل المساحة التي لم تصل إليها النيران، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية، وباشرت الأدلة الجنائية جهودها للتعرف علي سبب الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن وزارة بالبيئة منحت تراخيص لمتعهدي جمع قش الأرز علي مستوى المحافظات لجمعه وإعادة تدويره بغرض القضاء علي السحابة السوداء، وبلغت المساحة المنزعة بالأرز في الدقهلية هذا العام 325 ألف 254 فدان، تقريبا ، وتمكن خلال هذا الموسم المتعهدين من جمع أكثر من 300 ألف طن قش أرز حسب البيانات الرسمية لمديريتي الزراعة والبيئة في الدقهلية، مما جعل هذا الموسم يمر دون ظهر السحابة.

وكان حريق مماثل شب في مخزون لقش الأرز تبلغ كميته " 2000 طن" من القش في قرية " بدندة" مركز السنبلاوين، وأحرقته بالكامل.