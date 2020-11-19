منى لملوم: يجب تبسيط المعلومات للأطفال فيما يخص الدين

قالت الكاتبة منى لملوم، صاحبة كتاب "حيرة فرح"، إن الكتاب تضمن عددا كبيرا من الأسئلة التي تحير الأبناء حول وجود الله والغيبيات وغيرها من المواقف التي قد يراها الأهالي محرجة بالنسبة لهم، مع توفير ردود قوية لهم وتعتمد على طريقة إيصال الفكرة الصحيحة للطفل.

وأضافت "لملوم"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه أثناء الكلام مع الأطفال يجب تبسيط المعلومات حول الملائكة والشياطين والذين يتباينون في الطاعة والمعصية، ويجب على البشر اختيار أي طريق لهم.

وأوضحت أن الهواتف المحمولة يتم خلالها تسجيل كل ما تم إجراءه على الهاتف، ويجب على أولياء الأمور تسهيل المعلومات على الأطفال.

وأكدت أنها أثناء طفولتها كانت دائما ما ترفض بعض الأجوبة التي يقوم بها والداها تجاه الله: "كنت بقولهم أنتوا متعرفوش ربنا، أنا أعرفه أكتر".

وأشارت إلى أنه وبعدما كبرت في السن وجدت أن هناك عددا من الأطفال ممن يقومون بطرح الأسئلة الشبيهة لما كانت تطرحها على والديها من قبل، وحينما قامت بالبحث في المكتبات لم تجد كتبًا بها إجابات عن تلك الأسئلة، الأمر الذي دفعها لتأليف الكتاب.

وتابعت أنها قامت بوضع عدد من الأسئلة التي تلقتها وقامت بطرحها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطالبت متابعيها بوضع الأسئلة الأخرى التي لم تكتبها، وحينها فوجئت بأن أكثر الفئات العمرية التي فيها تزيد الأسئلة سن الـ5 لـ9 سنوات.

وفندت أنها قامت بوضع كتاب به 10 أسئلة بإجاباتهم، وقامت بتقديم الكتاب للهيئة العامة للكتاب وتم قبول النص ولم يتم قبول الرسوم، كما تم أخذ القصص بشكل 10 قصص، بالإضافة إلى إصدار الكتاب في نهاية عام 2016: "مكنتش متوقعة الصدى اللي حصل من الناس، كان عظيم جدًا"، مشيرة إلى أن أكثر الأسئلة المكررة للأطفال تلك المتعلقة بمراقبة الله أثناء اختباء الشخص، حيث أن الكون كله أمام الله "شفاف".