إصابة شخصين باختناق في حريق على مدار ساعتين بمخزن قش أرز بالدقهلية

أصيب شخصين باختناق فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، بعد ساعين من السيطرة علي حريق هائل شب في مخزن لقش الأرز على مساحة فدان ونصف بمنطقة الشيخ سليم بقرية "تيرة" التابعه لمركز نبروه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من اللواء أحمد عبد الفتاح مهدي ، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية "تيرة" التابعة لمركز نبروه يفيد بنشوب حريق بكميات ضخمه من قش الأرز مخزن لتجميعه بمنطقة "الشيخ سليم" بالقرية على مساحة فدان ونصف .

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية ، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ حيث جري فرض كردون أمنى حول مكان الحريق واستمرت عمليات الإطفاء لمدة ساعتين حتى تم السيطرة على الحريق قبل امتداداه للمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق إصابة شخصين باختناق نتيجة الدخان الناتج عن الحريق و خسائر ماديه باحتراق كميات القش المخزنة بالكامل.

وذكر الأهالي محاولاتهم كان لوقف تمدد النيران في مخزون القش بالكامل، وفصل المساحة التي لم تصل إليها النار، مما تسبب في الذعر بين المواطنين، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية، وباشرت الأدلة الجنائية جهودها للتعرف علي سبب الحريق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى امرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

وكان حريق مماثل شب في مخزون لقش الأرز تبلغ كميته " 2000 طن" من القش في قرية " بدندة" مركز السنبلاوين، وأحرقته بالكامل.

يذكر أن وزارة بالبيئة منحت تراخيص لمتعهدي جمع قش الأرز علي مستوي المحافظات لجمعه وإعادة تدويره بغرض القضاء علي السحابة السوداء، وبلغت المساحة المنزعة بالأرز في الدقهلية هذا العام 325 ألف 254 فدان، تقريبا ، وتمكن خلال هذا الموسم المتعهدين من جمع أكثر من 300 ألف طن قش أرز حسب البيانات الرسمية لمديريتي الزراعة والبيئة في الدقهلية، مما جعل هذا الموسم يمر دون ظهر السحابة.