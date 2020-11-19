رئيس قسم القلب بأبوالريش: نحتاج للدعم المالي لاستمرار الخدمة المجانية

أكدت الدكتور هالة منير أغا، رئيس قسم القلب بمستشفى أبوالريش، أن وحدة القلب في المستشفى والتي تعالج الأطفال تحتاج إلى الدعم المالي لتتمكن من تقديم خدماتها المجانية وتعالج قلوب الأطفال.

وقالت "أغا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام، في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنها تفتقد التواصل مع الإعلام مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على المجهودات التي يقدمها المستشفى وقسم القلب لخدمة الأطفال بشكل مجاني.

وأوضحت أن التبرعات هي أساس عمل قسم القلب والمكون من قسم للقسطرة القلبية والذي يخدم 900 طفل سنويًا، و4 أقسام للرعاية قلب وصدر ورعاية قلبية حرجة ورعاية قلبية لحديث الولادة ورعاية قلبية لما بعد القسطرة بالاضافة لـ6 عيادات تخصصية للقلب مؤكدة أن التبرعات تمكنهم من أداء الخدمة المجانية لأكبر عدد من المرضى.

وأضافت: "العيانين بيجوا لنا في حالة سيئة وعاوزين نلحقهم قبل ما حالتهم تتدهور"، مؤكدة أن الدعم المستمر هو الذي سيمكنهم من استمرار تقديم الخدمات المجانية في مستشفى أبوالريش، موجهة رسالة للمشاهدين: "بدعمكم المستمر للمستشفى هنقدر نشخص حالات بدري ونعرف نعالج حالات أكتر والدعم المستمر مطلوب لمستشفى أبوالريش لأنها مبتعرفش تعلن عن نفسها".