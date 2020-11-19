إغلاق 4 كافيهات ومصادرة 14 "شيشة" في حملة بكفر الشيخ

شنت الأجهزة التنفيذية في مدينتي كفر الشيخ ودسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملة موسعة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الإشغالات، أسفرت عن إغلاق 4 كافيهات لوجود مخالفات بها، كما تم مصادرة 14 "شيشة".

وفي إطار تعليمات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ترأس رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، يرافقه اللواء ياسر غانم، مساعد مدير الأمن، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومنع تقديم الشيشة في المقاهي، بالتعاون مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول كفر الشيخ.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر غلق كافيهات مخالفة للتعليمات، وتم التحفظ على 14 "شيشة"، كما تم المرور على "عمارات الزراعة، ومساكن الري، والقنطرة البيضاء، وشارع السلام، وشارع الترعة، والكورنيش، وشارع المصنع، وعبد الهادي راضي، ومنطقة الأوقاف، وشارع البلدية".

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية "شباس الملح"، وطريق المقابر بالقرية، بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، كما تابعت أعمال النظافة بحي جنوب، وإنهاء مشكلة الصرف الصحي في منطقة موقف الأرياف، وسحب المياه الناتجة.

وفي وقت سابق، قادت رئيس مدينة دسوق حملة موسعة لإزالة الإشغالات، في أنحاء مختلفة من المدينة، بالتنسيق مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وبحضور السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للإزلات والإشغالات، ورئيس وحدة مرافق دسوق، النقيب إبراهيم حسن، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، برئاسة جابر داود، والمتابعة الميدانية.

تمكنت الحملة من رفع الإشغالات بشوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهي، ومصادرة مكبرات الصوت والسماعات المستخدمة في مركبات "التوكتوك"، كما تم غلق وتشميع مقهى لمخالفته بتقديم الشيشة.

وتابعت رئيس المدينة التزام المحال التجارية بقرار غلق المحلات والكافيتريات والمقاهي، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.