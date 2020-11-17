محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية بمصيف بلطيم

تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مبنى الحملة الميكانيكية بمصيف بلطيم، اليوم، برفقة نائبه عمرو البشبيشى لمتابعة سير العمل، والتأكيد على ضرورة الانضباط والالتزام والوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفوري على تذليلها وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالجهد المبذول، مقرراً مكافأة العاملين بقسم الحملة الميكانيكية، كما تفقد قسم المخازن بمدينة المصيف، وتابع مشروع الصرف الصحي على مساحة 40 ألف م2 ،ويضم محطة معالجة و2 محطتي رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية .

كما تفقد المحافظ، أعمال استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم الذي يضم "محطة المعالجة ،ومحطة رفع خطوط الطرد شبكات الانحدار" وتابع مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس ،ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالشهابية.

وزار مبنى مجلس مدينة المصيف، والتقى بمديري الإدارات بالديوان، وتابع سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن كما تفقد أعمال التطوير من تركيب بلاط الانترلوك، واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع بالمدينة، كما تفقد موقع موقف السيارات الأجرة الجديد بمصيف بلطيم ، مشدداً على سرعة الانتهاء منه قبل موسم الصيف المقبل موجهاً الشكر لرئيس المدينة والنواب.

وخلال الزيارة ضبط المحافظ، سيارة تسير عكس الاتجاه على الطريق الدولى الساحلى الواصل من بلطيم لبرج البرلس، وقرر سحب الرخصة، وتحررت مخالفة بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدًا على فرض سيادة القانون.

جاء ذلك بحضور العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، واسلام طه ، معاون محافظ كفر الشيخ ، والمهندسة ماجيدة غريب بدير ،مدير عام الجهاز التنفيذي قطاع شرق، وأشرف الدقدوقي ،مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي،ونواب رئيس المجلس وعدد من القيادات .