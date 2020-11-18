محافظ كفر الشيخ يوجه لميكنة الخدمات في إدارات الديوان العام

تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارات ديوان عام المحافظة، اليوم، لمتابعة سير العمل بها، وتذليل أية عقبات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، وفق بيان صادر عن المحافظة، على ضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، وحصر المشاكل الموجودة بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، مشيراً إلى العمل بروح الفريق الواحد، للنهوض والارتقاء بتقديم الخدمات والحل الفوري لمشاكل المواطنين والتواصل معهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه محمد عبدالله، مدير إدارة الموارد البشرية، إلى ضرورة ميكنة الأقسام والخدمات، لينتهي التعامل بالأوراق، موجهاً إلى توفير أجهزة حاسب آلي للعاملين بالإدارة، وتدريبهم للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي، مشيداً بمستوى النظافة بالإدارة، وكلف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة بضرورة متابعة الأعمال، وإعادة تأهيل عدد من الإدارات بالديوان.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمصيف بلطيم ، ومركز المعلومات بمجلس المدينة، أمس، مشدداً على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من العاملين بالمراكز والعملاء المترددين، للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا وفى ضوء توجيهاته بالمتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة التصالح وتلقى الطلبات والشكاوي وسرعة حلها وتيسير الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وأشرف الدقدوقي،مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ونواب رئيس المجلس وعدد من القيادات.