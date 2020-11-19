مصرع وإصابة 4 أشقاء في تصادم أتوبيس وموتوسيكل بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، جميعهم أشقاء، في حادث تصادم أتوبيس ودراجة بخارية "موتوسيكل"، كانوا يستقلونها، على كوبري الواسطى بدائرة مركز أسيوط، في وقت مبكر من صباح الخميس، ويجري استكمال الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية، ووقوع وفيات ومصابين، عند نهاية كوبري الواسطى، دائرة المركز.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل فريق من مباحث المركز والمرور، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم نهاية الكوبري، باتجاه أبو تيج، بين أتوبيس ركاب، قيادة "أحمد نصر الدين إبراهيم، ودراجة بخارية، كان يستقلها 4 أشقاء.

أسفر الحادث عن وفاة كل من "أحمد صابر محمد"، وشقيقه "الحسيني"، وإصابة شقيقيه الآخرين "ياسر" و"محمد"، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان بأسيوط، وتم التحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما جرى التحفظ على الأتوبيس وقائده، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وحذرت "الوطن"، في وقت سابق، من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.