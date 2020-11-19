الري تنتهي من تأهيل 4 كم ترع وتحيل 18 تعديا على النيل للنيابة العسكرية

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن الانتهاء من تأهيل وتبطين 4.10 كم من إجمالي المتبقي من الترع والأطوال المتعاقد عليها والتي تبلغ 2743 كم، كما أشار التقرير إلى إحالة 18 محضر تعدي على النيل، أمس إلى النيابة العسكرية، ليصل إجمالي حالات التعدي على النيل 5661 محضرا.

وقال المهندس محمود السعدي المشرف على المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع، إن العمل في المشروع يتم وفق البرنامج الزمني الموضوع له، بدقة وكفاءة، وهناك بعض المشروعات تخطت المعدل الزمني الموضوع له، مؤكدا على أنه تم توجيه كل الإدارات الهندسية في المحافظات والأقاليم للمرور ومتابعة الأداء وفق الاشتراطات الهندسية الموضوعة.

وأضاف أن المشروع أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذ في العصر الحديث وتمثل أحد أركان خطة وزارة الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفيرها بشكل عادل لكل المزارعين، وذلك عبر توصيل المياه في توقيت واحد لنهايات الترع، لافتاً إلى أن المشروع فضلاً عن أهميته الخدمية للمزارعين في توفير المياه فإنه يعد أحد أهم المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف أبريل من العام الجاري، المشروع خلال افتتاح محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في سيناء، وكلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور مصطى مدبولي رئيس الوزراء للأنتهاء من تبطين كل الترع خلال عامين فقط.

في سياق آخر أحالت وزارة الموارد المائية والري 18 محضر تعدي على النيل، أمس إلى النيابة العسكرية، ليصل إجمالي حالات التعدي على النيل 5661 محضرا، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020. بينما بلغت أعداد المحاضر التي تم إحالتها للنيابة العسكرية للتعدي على المجاري المائية 53 محضر، ليبلغ الإجمالي 12117 محضرا.

وتمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري من إزالة 25 حالة تعدي ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الري والنيل بأدارات القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والشرقية.