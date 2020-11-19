طقس الخميس.. لطيف على القاهرة والعظمى بالإسكندرية 23

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"on"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا أيضًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الجو باردًا على أغلب الأنحاء في فترة الليل، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع تكون شبورة مائية صباحية ستزيد في مناطق من القاهرة والوجه البحري.

وجاء بيان الأرصاد بشأن درجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 18

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 19

دمياط العظمى 24 والصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 15

السويس العظمى 24 والصغرى 16

العريش العظمى 25 والصغرى 16

طابا العظمى 24 والصغرى 19

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 8

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 20

الغردقة العظمى 28 والصغرى 18

الفيوم العظمى 24 والصغرى 15

بني سويف العظمى 24 الصغرى 14

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من أمطار رعدية قد تسقط على عدد من المحافظات اليوم الخميس، وسط استعدادات قوية من جانب العديد من المحافظات لتلك الأمطار، حرصا على تسهيل حركة المرور، والعمل على عدم تجمع المياه في الطرقات والشوارع الجانبية في أي محافظة.