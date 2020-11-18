بلاش الجراج المتعدد.. كيف يتجنب أهالي الدقهلية الطقس بعد تحذير الأرصاد؟

تحذيرات شديدة أصدرتها الجهات المعنية اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءً من غد وحتى السبت، على محافظة الدقهلية، بتنويه من محافظة الدقهلية، والأرصاد، على ضرورة توخى الحذر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات ورفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير.

وعليه، وضع سامي عبدالرحمن، أحد العاملين في الحماية المدنية بمدينة المنصورة، مجموعة من التحذيرات لتجنب حدوث اصابات أو كوارث كما حدث اليومين الماضين في مدينة المنصورة.

وقال سامي لـ"الوطن"، أن أكثر ما تضرر في موجة الثلج الماضية هي السيارات، وأنه من الأفضل أن يتركها أصحابها بعيدًا عن المنازل في ساحات مفتوحة وبعيدًا عن الأشجار.

وشدد أحد أفراد الحماية المدنية على عدم لجوء المواطنين للجراج المعلق على الكورنيش فقد يتسبب في كارثة لا يحمد عقباها، إذ أن السيارات محملة في الهواء الطلق ولا يمكن التحكم فيالجراك في ظل تلك الموجات السيئة من الطقس.

وأكد سامي، على سكان العقارات القديمة والمعرضة للسقوط ترك المنازل والذهاب لأحد الأقارب خلال الـ 3 أيام المقبلة، لافتًا إلى ضرورة أن يبتعد سكان العقارات الجديدة أو غير المهددة بالسقوط الابتعاد عن النوافذ تجنبًا لأي ظوارئ قد تحدث ولا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف "بلاش عشش الحمام على السطوح والزرع في البلكونات كل دى حاجات بتتسبب في كوارث بشرية وياريت أصحاب المحلات يرفعوا البضاعة من الأرض لان محلات المشاية أغلبها دور أرضي ووارد تغرق".

وكانت قد أهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر، قبل وأثناء الأحوال الجوية غير المستقرة، خلال الفترة المذكورة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، بإخطار كافة مديريات الخدمات والهيئات بنطاق المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بأن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي أحداث أو أخطار طارئة ناتجة عن أحوال الطقس غير المستقر، والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة في هذا الشأن.

وأكد "مختار"، أن المحافظة انتهت من مراجعة كل الاستعدادات، واتخاذ التدابير اللازمة، تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19 حتى السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وكانت محافظة الدقهلية السبت الماضي، تعرضت لموجة أمطار ثلجية، تسببت في غرق الشوارع بمياه الأمطار، وتسببت شدة الرياح في مصرع شخصين وإصابة آخرين، علاوة على خسائر في الممتلكات والسيارات.