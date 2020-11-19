القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على رجل الأعمال، مجدي يعقوب نصيف، أثناء وجوده في التجمع الخامس، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن بالمؤبد.

وكانت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، قضت في أغسطس الماضي بمعاقبة رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، وموظفة في بنك القاهرة، بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه وانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.

وتعود بداية الواقعة إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استوليا على مليار جنيه، منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف، مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثاني "متوفى"، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، أضرا عمدا بأموال جهة عمله.