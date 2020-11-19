تنفيذ حكم الإعدام في قاتل سائق بالإسكندرية

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، حكم الإعدام الصادر بحق محي الدين صادق، لإدانته بقتل سائق تاكسي وسرقته، وجرى نقل جثة المتهم إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدا لتسليمها لأسرته.

تعود أحداث القضية المسجلة برقم 2707 لسنة 2011، جنايات سيدي جابر والمقيدة كلى شرق الإسكندرية، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة سيدي بالعثور على سائق تاكسي، مذبوحا داخل سيارته بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عبد السلام محمد برغوث 60 سنة، مصابا بعدة طعنات في الصدر والبطن.

نقلت الجثة إلى مشرحة كودم الدكة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، قبل أن تصرح بالدفن، وتكلف المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى محي الدين صادق منصور، 27 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.

وشرح المتهم، تفاصيل جريمته، موضحا أنه استوقف سيارة المجني عليه عبد السلام محمد برغوث، 60 سنة سائق تاكسي، وإيهامه بتوصيله إلى مكان بمنطقة سيدي جابر.

وأثناء سيرهما بالسيارة قام بإشهار سلاح أبيض مطواة في وجهه لتهديده والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وعندما حاول المجني عليه الاستغاثة بالمارة، طعنه المتهم في الصدر والبطن وفرا هاربا.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات في اتهامه بالقتل العمد مقترن بالسرقة بالإكراه، وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنقا، بعد انتهاء درجات التقاضي، وأصبح الحكم باتا.

ونفذت مصلحة السجون الحكم، صباح أمس، داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، إعدام محي الدين صادق، ونقل جثته إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا، لتسليمها لأسرته.