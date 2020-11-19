"البترول" تعلن القائمة الكاملة للشركات الفائزة في أول مزايدة للذهب

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك 23 شركة قامت بسحب كرسات البيانات الخاصة بالمزايدة المطروحة للتنقيب عن الذهب في مصر.

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الوزارة بحضور المهندس علاء الدين خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الشركات التي تقدمت هما 17 شركة، وتم ترسية المزايدة علي 11 شركة.

وأشار إلى أن هناك 4 شركات مصرية وهما "ميتاف"، و"العبادي" "شركات افريقيا" و "إبداع"، بجانب 7 شركات عالمية منهم "سنتامين" و"اتس جولد" و "ايه كي إتش جولد" ومناجم النوبة.

ولفت الملا إلي أن القطاعات التي سيتم العمل بها عددها 82 قطاع بنسبة 28٪ من المناطق التي تم الإعلان عنها.