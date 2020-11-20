"صحة دمياط" تعلن خارطة تنفيذ القوافل الطبية بالقرى في 6 أشهر

كشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة، التى من المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، المحافظ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجمالي 25 قافلة طبية بقرى محافظة دمياط، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تنظم المديرية قوافل طبية بدائرة مركز دمياط بقرى "غيط النصاري- الشيخ ضرغام - كفر حميدو - البصارطة - البستان - العنانية - أولاد حمام".

وفي دائرة كفر سعد، تنطلق القوافل بقرى "المحمدية - كفور الغاب - المرابعين - كفر المنازلة - كفر سعد البلد - العباسية - الوسطاني".

فيما تنطلق القوافل بقرى "تفتيش السرو- البراشية - العطوي - أبو جريدة - مدين - الرحامنة"، بمركز فارسكوركما تنطلق القوافل بقرى "دقهلة - الكاشف - السلام - حجازي حسانين - كفر تقي" دائرة مركز الزرقا، بينما تنفذ قافلة طبية بقرى "الركابية والكحيل"، بدائرة مركز كفر البطيخ.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن دعم صندوق "تحيا مصر" مستشفيات المحافظة بـ13 ماكينة غسيل كلوى "B-brawn"، و25 كرسي كلي، في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان والصندوق.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه من المقرر توزيع ماكينات الغسيل الكلوي كالتالي "5 ماكينات لدعم مستشفى عزبة البرج المركزى، و5 ماكينات أخرى لدعم مستشفى الزرقا، و3 لمركز الغسيل الكلوي بالمرابعين بكفر الغاب"، منوها إلى أنه سيتم توزيع كراسى الغسيل الكلوي بعدد 10 بمستشفى الزرقا المركزي، و15 بمستشفى فارسكور.