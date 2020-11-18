لجنة تطوير المجازر تزور المجزر الآلى بالطريق الدولي الساحلي في دمياط

أجرت لجنة تطوير المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، زيارة ميدانية، اليوم، لموقع إنشاء المجزر الآلى بالطريق الدولي الساحلي بدمياط، للوقوف على آخر ما وصلت إليه عملية الإنشاءات، فى إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحسين المجازر بمحافظة دمياط.

و استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتفقدا الموقع الخاص بإنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا بتكلفة تقدر بـ160 مليون جنيه.

وأكدت المحافظ في بيان لها، أن المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر ومحطة معالجة، ومجزر ذات خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر"، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وأشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائي دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، وأكد اللواء شعراوي أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التي تترتب عليها وكذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًا بموقعه الاستراتيجي خارج الكتلة السكنية والذي سيخدم دمياط والمحافظات المجاورة.