"البترول": نستهدف استثمارات بمليار دولار في التعدين عام 2030

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف أن تبلغ استثمارات قطاع التعدين نحو مليار دولار في عام 2030.

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور المهندس علاء الدين خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية إن استثمارات الشركات للبحث والتنقيب في المرحلة الأولى من المزايدة التي تم الإعلان عن الفائزين بها اليوم تقدر بنحو 60 مليون دولار، وأن المناطق الأخرى ستطرح اليوم وحتي مارس 2021.

وأشار إلى أن المزايدة التي ستطرح اليوم للعمل على المعادن المصاحبة ومنها الحديد والرصاص وأملاح البوتاسيوم والنحاس والزنك.

ولفت إلى أن القيمة المضافة للمعادن ستكون شرط أساسي وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.

وأوضح أنه سيكون هناك مزايدات جديدة طوال العام على أن يكون هناك إعلان عن الموارد كل 4 أشهر.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارته بدأت اليوم في طرح مزايدة جديدة للمعادن المصاحبة كجزء ثانٍ من المزايدة الأولى، التي طرحت للتنقيب عن الذهب وبعض المعادن.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الوزارة بحضور المهندس علاء الدين خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن المناطق الأخرى ستطرح اليوم وحتى مارس 2021.

وأشار إلى أن المزايدة التي ستطرح اليوم للعمل على المعادن المصاحبة ومنها الحديد والرصاص واملاح البوتاسيوم والنحاس والزنك، ولفت إلى أن القيمة المضافة للمعادن ستكون شرطا أساسيا وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.

وأوضح أنه ستكون هناك مزايدات جديدة طوال العام على أن يكون هناك إعلان عن الموارد كل 4 أشهر.

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك 23 شركة قامت بسحب كرسات البيانات الخاصة بالمزايدة المطروحة للتنقيب عن الذهب في مصر.

و أعلنت وزارة البترول وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الوزارة ترسية مزايدة الذهب على 11 شركة.